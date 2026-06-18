Sono attualmente in corso e dureranno fino alle 23 (ora italiana) di oggi, 18 giugno, le votazioni a Markerfield, sobborgo popolare dell'area metropolitana della Grande Manchester, in Inghilterra del nord, per le elezioni suppletive destinate a decidere le sorti di un seggio di deputato lasciato vacante. L'importanza della tornata elettorale è anche un'altra, dato che potrebbe decidere le sorti del partito laburista di governo, che nella consultazione candida il 56enne Andy Burnham. Si tratta del popolare sindaco dimissionario di Manchester, ex ministro ed esponente progressista della corrente della cosiddetta "soft left", desideroso di tornare in Parlamento con l'intenzione aperta di lanciare poi una sfida interna alla leadership moderata di Keir Starmer . Se Burnham verrà eletto deputato infatti si candiderà alla leadership del partito e di conseguenza alla leadership del Paese, sfidando il premier Keir Starmer.

La posizione di Starmer

Starmer si è detto comunque pronto a resistere anche se vorrebbe evitare lo scontro politico, consapevole della forza di Burnham, sondaggi alla mano, in un eventuale testa a testa fra gli iscritti laburisti. Lo stesso premier britannico ha provato ad offrire in alternativa al rivale un ruolo ministeriale "importante" nell'ambito d'un prossimo e probabile rimpasto della sua compagine. Anche se, prima dell'eventuale resa dei conti nel Labour, lo stesso Burnham deve ottenere la vittoria nelle suppletive odierne, i cui risultati saranno diffusi domani, 19 giugno. E, da quanto emerge, il risultato non sarebbe scontato in partenza, nonostante Markerfield sia considerato da sempre una feudo elettorale laburista, dato il pesante calo di consensi cui il partito di Starmer è andato incontro negli ultimi mesi, sulla scorta della difficile situazione economica, delle polemiche legate alla politica sociale e all'immigrazione. Senza dimentica, poi, lo scandalo Mandelson-Epstein.

La figura di Nigel Farage e quella di Lowe

Burnham dovrà fare i conti, in particolare, con l'estrema destra di Reform Uk, formazione trumpiana guidata da Nigel Farage che alle elezioni amministrative del 7 maggio - pessime per il Labour e per la leadership di Starmer - ha quasi raggiunto anche in quest'area il partito di governo. Ma non va sottovalutata nemmeno Restore Britain, costola scissionista ancor più radicale coordinata dal deputato Rupert Lowe e sostenuta dagli Usa da Elon Musk. Entrambi i partiti schierano come candidati figure legate alla comunità locali. Nel primo caso c'è Robert Kenyon, idraulico ed ex militare della riserva, mentre nel secondo Rebecca Shepherd, piccola imprenditrice di zona.