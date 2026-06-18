Nel giorno della chiusura del vertice di Evian, durante il quale è stato firmato un documento comune per il sostegno a Kiev e ribadita la collaborazione su Hormuz, uno sguardo al discorso conclusivo del presidente USA Donald Trump. Approfondimento dedicato ai dieci anni dalla Brexit: “Lo scacco del re” è un omaggio a Andy Burnham, il Re del Nord, sindaco di Greater Manchester, che si candida per entrare in Parlamento e poter sfidare Starmer in una battaglia interna al partito Laburista