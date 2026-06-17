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Brasile, donna precipita nel vuoto prima della discesa in corda e muore

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©Getty

Un’infermiera di 59 anni, Rosemary Suzart Garcia, è precipitata per circa 30 metri mentre si apprestava alla discesa alle Grutas do Spar, Stato di Rio de Janeiro. L’incidente arriva a poca distanza dalla morte di una ragazza 21enne durante un bungee jumping

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Una donna di 59 anni è morta dopo essere precipitata nel vuoto per una trentina di metri mentre si preparava a una discesa in corda doppia alle Grutas do Spar, nel comune di Maricá, nello Stato di Rio de Janeiro. La vittima è Rosemary Suzart Garcia, 59 anni, infermiera dell'ospedale municipale Evandro Freire, e appassionata di escursioni e attività all'aria aperta. L'incidente, riporta la testata O Dia, risale a domenica 14 giugno.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto ricostruito dai testimoni alle forze dell’ordine, la donna era pronta per cominciare la discesa: aveva già indossato casco, guanti e imbracatura e stava per raggiungere il punto di ancoraggio insieme a un gruppo di altre 14 persone. A quel punto si sarebbe fermata per utilizzare uno spray repellente contro gli insetti quando, sollevando una gamba, il piede d'appoggio avrebbe ceduto sul terreno in pendenza, facendola precipitare nel vuoto. All'arrivo dei soccorsi, la donna era già priva di vita. 

La tragedia a poca distanza dalla morte della ragazza durante il bungee jumping

L’incidente arriva a poca distanza da un episodio simile legato agli sport estremi: una ragazza di 21 anni ha perso la vita durante un lancio di bungee jumping a Limeira, nello Stato di San Paolo. Si era affidata a una società privata per l'esperienza, ma gli istruttori l'hanno fatta saltare nel vuoto senza prima aver fissato l’attrezzatura in modo corretto. Tre persone sono state arrestate nell'ambito delle indagini.

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