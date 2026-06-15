Rope Jump, ragazza lanciata senza corda: 21enne morta in Brasile

La 21enne brasiliana Maria Eduarda Rodrigues de Freitas viene lanciata da un ponte durante un rope jump a Limeira, nello stato di San Paolo. Pochi istanti dopo, le urla dei presenti: gli operatori avrebbero dimenticato di agganciare la corda di sicurezza. La giovane è morta sul colpo, dopo un volo di circa 40 metri. La polizia indaga sulle responsabilità dell’organizzazione
Una ragazza è morta in Brasile dopo essere stata gettata nel vuoto senza imbracatura di sicurezza durante un'attività di bungee jumping dal Ponte dello Scheletro di Limeira, nello stato di San Paolo. La vittima, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21 anni, si era affidata a una società privata per provare l'esperienza, ma gli istruttori l'hanno lanciata scordandosi di fissare correttamente l'attrezzatura.
Non le avevano messo il dispositivo di sicurezza
La Polizia militare ha arrestato sei persone collegate all'evento e il Consiglio comunale ha annunciato un'azione legale contro il governo federale per negligenza nella supervisione del ponte. Il salto è stato effettuato da un viadotto alto tra i 30 e i 35 metri, popolare nella regione per attività avventurose e sport estremi. Il drammatico episodio è stato ripreso in un video, poi diffuso sui social media: si sentono le urla dei presenti che si accorgono della corda mancante proprio mentre la giovane è in caduta libera.Testimoni e membri dell'organizzazione hanno tentato la rianimazione cardiopolmonare, ma l'équipe medica giunta sul posto ha constatato il decesso per traumi multipli.