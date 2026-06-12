Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi ed Emanuele Galeppini non avevano bevuto alcolici e non avevano assunto sostanze stupefacenti. Le sei vittime italiane della strage di Capodanno erano lucidi quando hanno provato a scappare dal Le Constellation ma sono rimasti intrappolati. L’esito degli esami autoptici aggrava le posizioni dei coniugi Moretti per i quali i legali delle famiglie chiedono l’indagine per omicidio con dolo eventuale
I sei giovani italiani morti nella strage di Crans-Montana non avevano assunto sostanze stupefacenti né alcol. A stabilirlo sono i risultati delle autopsie disposte sui corpi di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi ed Emanuele Galeppini che hanno confermato i decessi per colpa delle ustioni o per le inalazioni del fumo dell’incendio. I ragazzi, dunque, al momento del rogo scoppiato la notte di Capodanno nel locale Le Constellation della località svizzera, erano perfettamente lucidi e in grado di scappare. A impedirglielo, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, sono state le vie di fuga chiuse che li hanno intrappolati all’interno, insieme alle altre vittime.
Legali chiedono per i Moretti accusa di omicidio con dolo eventuale
Il fatto che le vittime italiane, tutte tra i 15 e i 17 anni, fossero sobrie quando le fiamme hanno avvolto il locale di Jacques e Jessica Moretti non fa che aggravare la posizione dei proprietari del Le Constellation perché esclude la possibilità di configurare, a livello giuridico, un concorso di colpe. Già nei giorni scorsi gli avvocati delle famiglie di vittime del rogo di Capodanno erano tornate a chiedere un inasprimento delle accuse nei confronti dei coniugi Moretti, passando da omicidio colposo a omicidio con dolo eventuale. Per i legali, infatti, i due sarebbero stati consapevoli del pericolo di incendio provocato dall'accensione delle candele pirotecniche nel loro locale. A questo si aggiungono le vie di fuga chiuse, che hanno impedito alle vittime di scappare in tempo.
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Settimana prossima nuovi atti a pm Roma
Intanto proseguono anche le indagini della procura di Roma. La prossima settimana nuovi atti arriveranno sul tavolo del procuratore capo Francesco Lo Voi dalla Svizzera. Nei confronti dei coniugi Moretti gli inquirenti italiani contestano i reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate. L'arrivo di nuovi atti è frutto della rogatoria già trasmessa ai magistrati di Sion, titolari del fascicolo in Canton Vallese sul rogo.
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