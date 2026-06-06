Il segretario americano alla Difesa ha parlato a Colleville-sur-Mer, al cimitero dei soldati americani morti 82 anni fa nello Sbarco in Normandia: "I veri alleati fanno cose vere, accettano perdite vere per una causa comune per la quale vale la pena combattere e morire". Poi ha aggiunto: "Oggi sulle spiagge della Spagna, dell'Italia, della Grecia e della Bulgaria arrivano barche e uomini. Le capitali europee agiranno contro questa invasione o è già troppo tardi?" ascolta articolo

"L'America deve mostrare la via, e noi lo faremo. Ma i nostri alleati devono stare con noi, al nostro fianco". A dirlo è Pete Hegseth, segretario americano alla Difesa, in un discorso pronunciato oggi a Colleville-sur-Mer, al cimitero dei soldati americani morti 82 anni fa nello Sbarco in Normandia. Ieri sera, Hegseth aveva annunciato di non voler partecipare alla Cerimonia internazionale di commemorazione, in programma nel pomeriggio, per dedicarsi a quella americana. Il segretario alla Difesa ha poi affermato che "l'unica garanzia della pace è la forza", e nel suo discorso - alla presenza dell'omologa francese, Catherine Vautrin -non ha fatto alcuna esplicita menzione dei conflitti in corso in Iran, Ucraina o altre regioni del mondo. Infine ha esortato gli alleati "a imparare dal passato", con un chiaro riferimento alle critiche che l'amministrazione Trump muove agli alleati europei della Nato riguardo a un loro impegno giudicato insufficiente per garantire la sicurezza del continente e sostenere l'alleato transatlantico.

Hegseth: "I veri alleati fanno cose vere, non slogan vuoti, summit e dichiarazioni" "Gli uomini sepolti qui hanno combattuto in un'alleanza in cui ogni partner ha portato la propria piena capacità, coraggio e sacrificio. Non slogan vuoti, non summit nel lusso, non comunicati", ha proseguito Hegseth. "I veri alleati fanno cose vere, accettano perdite vere per una causa comune per la quale vale la pena combattere e morire", ha aggiunto il capo del Pentagono, aggiungendo che mentre l'America deve "guidare", i suoi "capaci alleati devono stare con noi, al nostro fianco, sulla breccia quando conta davvero". "La pace è garantita solo attraverso la forza - ha continuato Hegseth, ribadendo un principio chiave della dottrina del presidente Trump - Ed è una forza su entrambe le sponde dell'Atlantico, fortificata dalla prontezza operativa, dalle capacità militari condivise e da una volontà politica incrollabile". Leggi anche Hegseth: "Per l'Europa finito il tempo della nostra protezione gratis"