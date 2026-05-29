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Pete Hegseth, il Segretario alla Difesa Usa si allena sulla Uss Boxer con i marines

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©Getty

L'ex militare è a bordo della nave per recarsi a Singapore, dove è atteso per gli incontri diplomatici con leader e rappresentanti internazionali. Lo si vede fare affondi, flessioni e addominali con indosso una maglia dalla scritta "This is WAR"

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A bordo della USS Boxer verso Singapore, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, si è allenato insieme ai militari. Nei video girati sulla nave d'assalto, sesta della United States Navy, si vede il segretario fare addominali, affondi e flessioni con indosso una maglia dalla scritta “This is WAR”. Poi, al termine dell’allenamento, foto di rito: Hegseth al centro dei marines, uomini e donne, tutti a bordo della nave.

Lo Shangri-La Dialogue di Singapore

Hegseth è atteso agli incontri diplomatici con leader e rappresentanti internazionali previsti nel fine settimana. Al centro del summit sulla sicurezza più importante dell’Asia ci sono la rapida modernizzazione militare della Cina, la crescente assertività di Pechino nell’Indo-Pacifico e le preoccupazioni degli alleati sulle priorità strategiche degli Stati Uniti nella regione. Lo Shangri-La Dialogue, organizzato dall’International Institute for Strategic Studies, si svolge in un momento di forte tensione internazionale: il Medio Oriente resta una zona instabile mentre il cessate il fuoco contro l’Iran si rivela sempre più fragile, mentre la Russia continua a intensificare l’offensiva in Ucraina e viene, ancora una volta, condannata dalla Nato dopo che due droni lanciati da Mosca hanno raggiunto la Romania. Ad aprire la conferenza sarà il leader vietnamita To Lam con un discorso inaugurale. In seguito, sarà il turno del capo del Pentagono Pete Hegseth, che illustrerà la strategia dell’amministrazione Trump per l’Indo-Pacifico. Secondo il Pentagono, il discorso del segretario alla Difesa sarà incentrato su un approccio “pragmatico” per proteggere gli interessi strategici e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti nell’area indo-pacifica.

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