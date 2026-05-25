Memorial Day, che cos'è e come si celebra negli Stati Uniti

Una giornata dedicata a onorare gli uomini e le donne che hanno perso la vita servendo gli Stati Uniti: il Memorial Day (noto in passato come Decoration Day) è una festività federale degli Stati Uniti che si celebra l'ultimo lunedì di maggio. Si tratta del giorno in cui i cittadini statunitensi commemorano tutti i propri morti in guerra: negli USA e nei cimiteri di guerra sparsi nei vari continenti vengono adornate di fiori le tombe dei soldati caduti. Solennità nazionale per le forze armate e per quasi tutti gli Stati dell’Unione, la tradizione legata al Memorial Day risale al 1868.

Le origini

Originariamente chiamato “Decoration Day”, venne ufficializzato da un “Memorial Day Order” emanato nel 1868 da John A. Logan, comandante della Grand Army of the Republic. La prima celebrazione nazionale del Memorial Day ebbe luogo il 30 maggio 1868.

Le sue origini risalgono al periodo successivo alla Guerra Civile e inizialmente era conosciuto come “Decoration Day”, un giorno in cui gli americani decoravano con fiori le tombe dei soldati caduti. Uno dei primi episodi commemorativi documentati avvenne a Boalsburg, in Pennsylvania, dove tre donne decorarono le tombe dei soldati caduti nell’ottobre del 1864. Un’altra commemorazione si svolse a Charleston, nella Carolina del Sud, dove ex schiavi afroamericani e alleati abolizionisti bianchi del Nord organizzarono una grande e storicamente significativa cerimonia il 1° maggio 1865 presso il cimitero “Martyrs of the Race Course”, dove erano sepolti 257 soldati unionisti.

Con il tempo, la ricorrenza si è evoluta fino a commemorare tutto il personale militare che ha compiuto il "sacrificio estremo" al servizio del Paese. Per il Dipartimento degli Affari dei Veterani degli Stati Uniti, il Memorial Day è la principale giornata annuale della nazione dedicata al lutto e all’onore dei militari deceduti. Per i cittadini americani, il Memorial Day unisce le comunità: attraverso parate, cerimonie e momenti di silenzio, questa giornata rappresenta un’occasione per trasmettere alle future generazioni i valori del coraggio, del dovere e dell’onore.