Memorial Day, che cos'è e come si celebra negli Stati Uniti

Si tratta del giorno in cui i cittadini statunitensi commemorano tutti i propri morti in guerra: negli USA e nei cimiteri di guerra sparsi nei vari continenti vengono adornate di fiori le tombe dei soldati caduti. Originariamente chiamato “Decoration Day”, venne ufficializzato nel 1868 attraverso un “Memorial Day Order” emanato dal comandante John Logan
Una giornata dedicata a onorare gli uomini e le donne che hanno perso la vita servendo gli Stati Uniti: il Memorial Day (noto in passato come Decoration Day) è una festività federale degli Stati Uniti che si celebra l'ultimo lunedì di maggio. Si tratta del giorno in cui i cittadini statunitensi commemorano tutti i propri morti in guerra: negli USA e nei cimiteri di guerra sparsi nei vari continenti vengono adornate di fiori le tombe dei soldati caduti. Solennità nazionale per le forze armate e per quasi tutti gli Stati dell’Unione, la tradizione legata al Memorial Day risale al 1868.
Le origini
Originariamente chiamato “Decoration Day”, venne ufficializzato da un “Memorial Day Order” emanato nel 1868 da John A. Logan, comandante della Grand Army of the Republic. La prima celebrazione nazionale del Memorial Day ebbe luogo il 30 maggio 1868.
Le sue origini risalgono al periodo successivo alla Guerra Civile e inizialmente era conosciuto come “Decoration Day”, un giorno in cui gli americani decoravano con fiori le tombe dei soldati caduti. Uno dei primi episodi commemorativi documentati avvenne a Boalsburg, in Pennsylvania, dove tre donne decorarono le tombe dei soldati caduti nell’ottobre del 1864. Un’altra commemorazione si svolse a Charleston, nella Carolina del Sud, dove ex schiavi afroamericani e alleati abolizionisti bianchi del Nord organizzarono una grande e storicamente significativa cerimonia il 1° maggio 1865 presso il cimitero “Martyrs of the Race Course”, dove erano sepolti 257 soldati unionisti.
Con il tempo, la ricorrenza si è evoluta fino a commemorare tutto il personale militare che ha compiuto il "sacrificio estremo" al servizio del Paese. Per il Dipartimento degli Affari dei Veterani degli Stati Uniti, il Memorial Day è la principale giornata annuale della nazione dedicata al lutto e all’onore dei militari deceduti. Per i cittadini americani, il Memorial Day unisce le comunità: attraverso parate, cerimonie e momenti di silenzio, questa giornata rappresenta un’occasione per trasmettere alle future generazioni i valori del coraggio, del dovere e dell’onore.
La storia
Nel 1873, New York fu il primo Stato a dichiarare il Memorial Day una festività legale. Alla fine del XIX secolo, molte altre città e comunità celebravano il Memorial Day e diversi Stati lo avevano già reso una festività ufficiale. Dopo la Prima Guerra Mondiale, la ricorrenza divenne un’occasione per onorare i caduti di tutte le guerre americane e fu poi sempre più affermata come festa nazionale negli Stati Uniti. Nel 1971, il Congresso approvò il Uniform Monday Holiday Act e stabilì che il Memorial Day venisse celebrato l’ultimo lunedì di maggio. Il Memorial Day viene commemorato ogni anno al Cimitero Nazionale di Arlington, con una cerimonia in cui viene posta una piccola bandiera americana su ogni tomba. Tradizionalmente, il presidente o il vicepresidente degli Stati Uniti depone una corona di fiori sulla Tomba del Milite Ignoto.
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