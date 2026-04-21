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Usa, veterani protestano contro guerra in Iran: 60 fermi

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A Washington oltre 60 veterani e familiari di militari sono stati fermati dalla polizia del Campidoglio dopo una protesta contro la guerra in Iran nell'atrio del "Cannon House Office Building". Circa 150 manifestanti appartenenti al gruppo attivista "About Face" hanno messo in scena una cerimonia militare con la bandiera Usa e scandito slogan contro il conflitto e l'amministrazione Trump, chiedendo al Congresso di intervenire per fermare la guerra.

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