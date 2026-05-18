Nell'incidente sono stati coinvolti due caccia F18 dell'esercito americano che si sono scontrati in volo e sono precipitati al suolo durante una manifestazione che era in programma presso la base aerea di Mountain Home. Gli aerei coinvolti sono andati totalmente distrutti mentre tutti e quattro i piloti non hanno riportato conseguenze dopo essersi lanciati fuori dagli aerei ed essere atterrati con il paracadute

Un incidente che poteva avere conseguenze drammatiche ma che, per fortuna, si è concluso solo con un grande spavento. E' quello che è successo durante un air show in Idaho, dove due caccia F18 dell'esercito americano si sono scontrati in volo e sono precipitati al suolo durante una manifestazione che era in programma presso la base aerea di Mountain Home. Nell'incidente che ha coinvolto, in particolare, due velivoli della marina statunitense, i due aerei coinvolti sono andati totalmente distrutti mentre tutti e quattro i piloti non hanno riportato conseguenze dopo essersi lanciati fuori dagli aerei ed essere atterrati con il paracadute. Lo riporta Sky News.

La collisione

La collisione, dunque, ha coinvolto due EA-18-G Growler della Marina statunitense, appartenenti allo Squadrone di Attacco 129 di Whidbey Island, nello Stato di Washington, come confermato anche dal comandante Amelia Umayam, portavoce delle Forze Aeree Navali della Flotta del Pacifico degli Stati Uniti. I jet erano impegnati in una dimostrazione aerea quando si è verificato l'incidente, ha ribadito Umayam in una dichiarazione, aggiungendo che che i quattro membri dell'equipaggio sono stati sottoposti a valutazione medica e che l'incidente è oggetto di indagine.

L'apertura dei paracadute

Alcuni video pubblicati online mostrano il momento dell'apertura dei quattro paracadute mentre gli aerei precipitavano al suolo vicino alla base, a circa 80 km a sud di Boise. Nessuno nella base militare è rimasto ferito, ha dichiarato Kim Sykes, direttrice marketing di Silver Wings of Idaho, realtà che ha contribuito all'organizzazione dello spettacolo aereo. Mountain Home ha fatto sapere di essere stata messa in stato di isolamento in seguito all'incidente, anche durante l'arrivo dei soccorsi sul posto. In un successivo aggiornamento, è stato comunicato che l'incendio che era scaturito dopo lo schianto degli aerei è stato domato.