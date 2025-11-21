Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Dubai Air Show, lo schianto di un caccia indiano Tejas

Mondo

Un caccia indiano Tejas è precipitato durante un'esibizione al Dubai Air Show, causando la morte del pilota. L’aereo ha perso quota prima di schiantarsi e prendere fuoco. Le autorità hanno avviato un’inchiesta sulle cause. È il secondo incidente noto per questo modello, il primo accaduto nel 2024

Prossimi video

Dubai Air Show, lo schianto di un caccia indiano Tejas

Mondo

Ucraina, cosa prevede il piano di pace Usa in 28 punti

Mondo

Città del Messico, manifestanti in piazza contro corruzione

Mondo

Pakistan, esplosione fabbrica Faisalabad: almeno 15 morti

Mondo

Cile, tragedia Torres del Paine: indagini in corso

Mondo

Bevilacqua: "Il piano di pace si poteva fare già tre anni fa"

Mondo