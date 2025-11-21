Un caccia indiano Tejas è precipitato durante un'esibizione al Dubai Air Show, causando la morte del pilota. L’aereo ha perso quota prima di schiantarsi e prendere fuoco. Le autorità hanno avviato un’inchiesta sulle cause. È il secondo incidente noto per questo modello, il primo accaduto nel 2024
Dubai Air Show, lo schianto di un caccia indiano Tejas
