Meghan Markle in Svizzera, il discorso contro il cyberbullismo

"Quanti altri milioni di bambini saranno danneggiati da prodotti che, pur essendo innovativi, sono ancora progettati senza sufficienti misure di sicurezza? Quando i bambini potranno godere dello straordinario potenziale della tecnologia senza che ciò comprometta il loro benessere?", ha detto la duchessa di Sussex all'iniziativa a Ginevra
Una domenica dedicata a lanciare un allarme sulla violenza in rete contro i bambini. Meghan Markle ha trascorso il finesettimana a Ginevra, in Svizzera, ospite di un’iniziativa contro il cyberbullismo partecipando anche all’inaugurazione sulla Place des Nations di una mostra in omaggio alle vittime. Un evento ideato dalla fondazione dei duchi di Sussex, denominato Lost Screen Memorial, al quale hanno preso parte anche il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus e il sindaco Alfonso Gomez, in occasione dell'apertura della 79ª Assemblea Mondiale della Sanità. L’installazione è formata da 50 cassoni luminosi alti un metro e 40 centimetri, che riproducono la schermata di blocco del cellulare di un giovane deceduto a seguito di cyberbullismo o estorsione sessuale. La mostra, visitabile fino al 22 maggio, è nata dalla collaborazione con una comunità di famiglie di bambini vittime, ed è stata presentata per la prima volta nell’aprile 2025 a New York.
Il discorso
Meghan Markle nel discorso di apertura – come riporta il sito di People - ha parlato della piaga del cyberbullismo: “Dietro di me si erge il Memoriale dello Schermo Perduto. Non statistiche. Non avatar. Non dati. Bambini. Ogni nome apparteneva a un bambino amato oltre ogni misura. Un bambino la cui risata riempiva una cucina. Le cui scarpe lo aspettavano davanti alla porta. Il cui futuro sembrava illimitato”. "Ora i loro volti pongono al mondo domande che non possiamo più eludere: quanti altri milioni di bambini saranno danneggiati da prodotti che, pur essendo innovativi, sono ancora progettati senza sufficienti misure di sicurezza? - ha aggiunto Meghan Markel -. Quando i bambini potranno godere dello straordinario potenziale della tecnologia senza che ciò comprometta il loro benessere?".
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Il duca e la duchessa di Sussex sono stati in Australia per un viaggio di quattro giorni. Oltre all'incontro con i bambini ricoverati a Melbourne, la coppia ha visitato l'Australian National Veterans Arts Museum. Ci sono state tappe anche a Canberra e a Sidney, dove Meghan Markle ha tenuto un evento fra yoga e pratiche olistiche. I due sono stati poi anche a Bondi Beach