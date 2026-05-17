Usa, il Senato blocca i fondi pubblici per la sala da ballo di Trump

Come scrive anche il New York Times, è stata giudicata inammissibile una disposizione contenuta nel maxi pacchetto di spesa repubblicano. Veniva previsto che l'utilizzo di una parte di un miliardo di dollari destinati al Secret Service coprisse proprio i costi di sicurezza connessi al progetto della ballroom. I democratici: "Gli americani non vogliono una sala da ballo, non ne hanno bisogno e certamente non devono essere costretti a pagarla"

I costi e la mossa dei repubblicani

Trump ha sempre sostenuto che la sala da ballo, dal costo stimato di 400 milioni di dollari, sarà finanziata da donatori privati. I repubblicani avevano però tentato di inserire nel provvedimento una voce da un miliardo di dollari per la ristrutturazione dell'ala Est della Casa Bianca che comprende anche la nuova ballroom. Secondo MacDonough, la disposizione viola la cosiddetta Byrd Rule, che impedisce di inserire nel processo di riconciliazione del bilancio misure che esulano dalla competenza della Commissione Giustizia del Senato.

Democratici: "Gli americani non devono pagare la sala da ballo"

"I repubblicani hanno cercato di far pagare ai contribuenti la sala da ballo da un miliardo di dollari di Trump. I democratici del Senato hanno reagito e hanno fatto saltare il loro primo tentativo", ha scritto su X il leader della minoranza democratica Chuck Schumer. "Gli americani non vogliono una sala da ballo, non ne hanno bisogno e certamente non devono essere costretti a pagarla", ha aggiunto. Intanto, i repubblicani minimizzano: "Riscrivere, affinare e ripresentare. Nulla di tutto questo è anormale durante il processo Byrd", ha dichiarato Ryan Wrasse, portavoce del leader della maggioranza al Senato John Thune.