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Contenuti illegali, X rimuoverà i casi di incitamento all'odio entro 24 ore

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©Ansa

La piattaforma di Elon Musk ha deciso di accogliere l'allarme delle autorità inglesi, promettendo di rispondere agli avvisi sui contenuti denunciati. Il social bloccherà i profili riconducibili a organizzazioni giudicate terroristiche nel Regno

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Dopo le polemiche dei mesi scorsi, la piattaforma americana X (ex Twitter) verrà incontro agli allarmi delle autorità britanniche, impegnandosi a rispondere entro 24 ore alle segnalazioni. Lo riferisce l'agenzia Gb.

X rimuoverà i contenuti che incitano all'odio o al terrorismo

Il social network di Elon Musk è pronto ad accogliere le segnalazioni delle autorità inglese sulla diffusione online di contenuti illegali nel Regno Unito: dall'abuso sessuale all'istigazione all'odio, fino alla violenza. Lo ha reso noto l'autorità regolatrice del settore dei media di Londra (Ofcom), sulla base di nuove rassicurazioni e impegni forniti dal colosso Usa in risposta alle evidenze prodotte da un'investigazione ad hoc sulla presenza di materiale illecite, riconducibile fra l'altro a potenziali matrici "terroristiche". La piattaforma X, a quanto riferisce Ofcom, si è impegnata in particolare a rispondere entro 24 ore in media a ogni avviso sui contenuti denunciati, rimuovendoli se riconosciuti come forme d'incitamento al odio o al terrorismo. Nonché di bloccare immediatamente sul social media tutti i profili riconducibili a a organizzazione bollate come terroristiche in Uk. 

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