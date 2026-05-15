X rimuoverà i contenuti che incitano all'odio o al terrorismo

Il social network di Elon Musk è pronto ad accogliere le segnalazioni delle autorità inglese sulla diffusione online di contenuti illegali nel Regno Unito: dall'abuso sessuale all'istigazione all'odio, fino alla violenza. Lo ha reso noto l'autorità regolatrice del settore dei media di Londra (Ofcom), sulla base di nuove rassicurazioni e impegni forniti dal colosso Usa in risposta alle evidenze prodotte da un'investigazione ad hoc sulla presenza di materiale illecite, riconducibile fra l'altro a potenziali matrici "terroristiche". La piattaforma X, a quanto riferisce Ofcom, si è impegnata in particolare a rispondere entro 24 ore in media a ogni avviso sui contenuti denunciati, rimuovendoli se riconosciuti come forme d'incitamento al odio o al terrorismo. Nonché di bloccare immediatamente sul social media tutti i profili riconducibili a a organizzazione bollate come terroristiche in Uk.