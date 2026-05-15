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I Beckham diventano miliardari: la classifica del Sunday Times

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Il patrimonio ammonta a 1,185 miliardi di sterline, ovvero ad un miliardo e 360 mila euro ai cambi attuali. Tra gli investimenti principali dell'ex calciatore e dell'ex Spice Girl, quelli nel settore alimentare, in quello sportivo e immobiliare e nel settore della moda. Ogni anno la classifica annuale del Sunday Times raccoglie le 350 persone e famiglie più ricche del Regno Unito di tutti i settori

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David e Victoria Beckham sono entrati a far parte del club dei miliardari britannici. Secondo la classifica annuale del The Sunday Times, ammonta a 1,185 miliardi di sterline, ovvero ad 1 miliardo e 360 mila euro ai cambi attuali, "grazie a investimenti nel calcio, nel settore alimentare e delle bevande, nel settore immobiliare e nella moda". L'anno precedente, nel 2024, il patrimonio della coppia ammontava a 500 milioni di sterline: il balzo è dovuto in particolare, agli investimenti effettuati negli ultimi anni dall'ex capitano della nazionale inglese nell'Inter Miami, club di calcio statunitense con cui l'argentino Lionel Messi ha prolungato il suo contratto fino al 2028. Il meritò è anche di Victoria: il suo marchio di moda, lanciato nel 2008 e a lungo in perdita, ha visto lo scorso anno il proprio fatturato superare i 100 milioni di sterline (114,8 milioni di euro).

La classifica annuale del Sunday Times

La classifica raccoglie le 350 persone e famiglie più ricche del Regno Unito di tutti i settori e include quest'anno i musicisti Noel e Liam Gallagher, la cui fortuna complessiva, stimata in 375 milioni di sterline (430,5 milioni di euro), è stata incrementata dal tour di reunion della band Oasis. Entra nella lista anche il magnate thailandese-britannico delle criptovalute Christopher Harborne, autore di una donazione non dichiarata di cinque milioni di sterline al leader del partito anti-immigrazione Reform UK, Nigel Farage. Nella classifica figura anche Nik Storonsky, amministratore delegato e cofondatore della banca online britannica Revolut che ha visto la sua fortuna personale salire lo scorso anno a 16,411 miliardi di sterline (18,84 miliardi di euro).

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