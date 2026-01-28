Beckham, in arrivo un documentario sulla faida famigliare

Dopo aver portato le dispute familiari, un tempo vociferate, alla ribalta, il web è esploso tra meme, dibattiti e indagini investigative. Ora Channel 4 ha annunciato di appronfondire la questione con un documentario, dal titolo Beckham: Family at War – UNTOLD, in onda mercoledì 28 gennaio
Channel 4 è pronto esaminare la famigerata faida tra i Beckham in un documentario unico, dopo che le tensioni familiari - da mero gossip - sono diventate realtà per via (o per colpa) delle dichiarazioni pubbliche di Brooklyn primogenito di David e Victoria.
Cosa racconterà il documentario
La scorsa settimana, Brooklyn Beckham ha pubblicato una lunga serie di storie su Instagram, per tagliare pubblicamente ogni legame con la sua famiglia. Secondo le sue parole, i genitori David e Victoria Beckham avrebbero cercato di sabotare la sua relazione con la moglie, Nicola Peltz.
Dopo aver portato queste dispute familiari, un tempo vociferate, alla ribalta, il web è esploso tra meme, dibattiti e indagini investigative. Ora Channel 4 ha annunciato di appronfondire la questione con un documentario, dal titolo Beckham: Family at War – UNTOLD, in onda mercoledì 28 gennaio. Il documentario esplorerà il motivo per cui questa storia ha destato così tanta attenzione. Esperti di pubbliche relazioni, personaggi dello spettacolo e psicologi cercheranno di spiegare perché, nel Regno Unito come nel mondo, la vicenda di casa Beckham è diventata così popolare. Inoltre, si parlerà anche delle implicazioni che - spesso - avere un genitore famoso comporta. Ma anche delle conseguenze che devono affrontare le star che scelgono di crescere i propri figli sotto i riflettori.
Come ha reagito la famiglie alle accuse di Beckham
I Beckham non hanno voluto replicare alle accuse di Brooklyn, che ha raccontato d'essere stato "controllato da una famiglia che dà più importanza all'immagine pubblica di ogni altra cosa", e ha accusato i genitori di aver mancato più volte di rispetto a Nicola Peltz.
Tra la lunga lista di accuse che il 26enne ha mosso, c'era quella secondo cui Victoria si sarebbe ritirata "all'ultimo minuto" dalla progettazione dell'abito da sposa di Nicola, e avrebbe ballato in modo inappropriato con lui al posto della moglie.
Tuttavia, i Beckham sembrano determinati a non lasciarsi abbattere dal dramma familiare. Tanto che, lunedì 26 gennaio, hanno fatto la prima uscita pubblica insieme per assistere alla nomina di Victoria a Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere a Parigi. Alla cerimonia erano presenti David, 50 anni, i figli Romeo, 23 anni, e Cruz, 20 anni, e la figlia Harper, 14 anni, oltre alle fidanzate di Romeo e Cruz, Kim Turnbull e Jackie Apostel.