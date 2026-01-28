Beckham, in arrivo un documentario sulla faida famigliare

Dopo aver portato le dispute familiari, un tempo vociferate, alla ribalta, il web è esploso tra meme, dibattiti e indagini investigative. Ora Channel 4 ha annunciato di appronfondire la questione con un documentario, dal titolo Beckham: Family at War – UNTOLD, in onda mercoledì 28 gennaio

Dopo aver portato queste dispute familiari, un tempo vociferate, alla ribalta, il web è esploso tra meme, dibattiti e indagini investigative . Ora Channel 4 ha annunciato di appronfondire la questione con un documentario, dal titolo Beckham: Family at War – UNTOLD, in onda mercoledì 28 gennaio. Il documentario esplorerà il motivo per cui questa storia ha destato così tanta attenzione. Esperti di pubbliche relazioni, personaggi dello spettacolo e psicologi cercheranno di spiegare perché, nel Regno Unito come nel mondo, la vicenda di casa Beckham è diventata così popolare. Inoltre, si parlerà anche delle implicazioni che - spesso - avere un genitore famoso comporta. Ma anche delle conseguenze che devono affrontare le star che scelgono di crescere i propri figli sotto i riflettori.

La scorsa settimana, Brooklyn Beckham ha pubblicato una lunga serie di storie su Instagram , per tagliare pubblicamente ogni legame con la sua famiglia. Secondo le sue parole, i genitori David e Victoria Beckham avrebbero cercato di sabotare la sua relazione con la moglie, Nicola Peltz.

Channel 4 è pronto esaminare la famigerata faida tra i Beckham in un documentario unico , dopo che le tensioni familiari - da mero gossip - sono diventate realtà per via (o per colpa) delle dichiarazioni pubbliche di Brooklyn primogenito di David e Victoria.

Come ha reagito la famiglie alle accuse di Beckham

I Beckham non hanno voluto replicare alle accuse di Brooklyn, che ha raccontato d'essere stato "controllato da una famiglia che dà più importanza all'immagine pubblica di ogni altra cosa", e ha accusato i genitori di aver mancato più volte di rispetto a Nicola Peltz.

Tra la lunga lista di accuse che il 26enne ha mosso, c'era quella secondo cui Victoria si sarebbe ritirata "all'ultimo minuto" dalla progettazione dell'abito da sposa di Nicola, e avrebbe ballato in modo inappropriato con lui al posto della moglie.

Tuttavia, i Beckham sembrano determinati a non lasciarsi abbattere dal dramma familiare. Tanto che, lunedì 26 gennaio, hanno fatto la prima uscita pubblica insieme per assistere alla nomina di Victoria a Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere a Parigi. Alla cerimonia erano presenti David, 50 anni, i figli Romeo, 23 anni, e Cruz, 20 anni, e la figlia Harper, 14 anni, oltre alle fidanzate di Romeo e Cruz, Kim Turnbull e Jackie Apostel.