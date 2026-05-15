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Terremoto di magnitudo 6.3 in Giappone, nessun allarme tsunami

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Ingv

La scossa è stata sentita nella parte settentrionale dell'isola. Come riportato dall'Agenzia meteorologica giapponese, l'epicentro si trovava al largo della costa della prefettura di Miyagi, a una profondità di 50 chilometri

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Forte terremoto in Giappone. Una scossa di magnitudo 6.3 ha colpito la parte settentrionale dell'isola, come ha reso noto l'Agenzia meteorologica giapponese. L'epicentro del terremoto, stando alle prime informazioni, si trovava al largo della costa della prefettura di Miyagi, a una profondità di 50 chilometri. L'agenzia ha poi aggiunto che al momento non è stato emesso alcun allarme tsunami.

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Ansa/Ipa

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Terremoti, i più forti di sempre nel mondo, per magnitudo e vittime

La scala Richter è stata elaborata solo nel 1935, ma anche prima di quella data è possibile stimare la magnitudo approssimativa degli eventi sismici. Il picco è stato registrato nel terremoto del 1960 a Valdivia, in Cile. Per quanto riguarda quelli più catastrofici, la maggior parte risalgono a epoche lontane e in molti casi il bilancio dei morti è una stima. Si pensa che il peggiore sia stato il sisma dello Shaanxi, in Cina, nel 1556, che avrebbe causato circa 820mila vittime

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