La compagnia aerea statunitense low-cost Jet-Blue, con sede a New York, è arrivata in Italia con un collegamento giornaliero tra il Boston Logan International Airport e l'Aeroporto di Milano Malpensa, segnando il debutto della compagnia aerea in Italia. "L'avvio del collegamento con Milano rappresenta una tappa importante per JetBlue e per la nostra continua crescita a Boston" con una rete ora estesa a 9 destinazioni europee, commenta Marty St. George, presidente di JetBlue.

Offerte sul prezzo dei biglietti per il lancio della tratta

"Boston, oltre che una città affascinante da visitare, è una destinazione strategica, ricca di opportunità economiche, culturali e accademiche, e questo nuovo servizio offrirà ai passeggeri maggiori possibilità di viaggio con un’esperienza di qualità e collegamenti efficienti verso il network nordamericano della compagnia", ha aggiunto Aldo Schmid, head of aviation business development di Sea Aeroporti di Milano. Per l'occasione, la compagnia statunitense ha deciso di proporre alcune offerte promozionali sulla nuova tratta: in class Core si parte da 449 euro, in EvenMore da 659 euro mentre in Mint da 1.799 euro.



