Il 31enne, insegnante e ingegnere californiano, è accusato di aggressione nei confronti delle forze dell'ordine e di altre due accuse legate alle armi che aveva con sé quella sera. Se condannato rischia l'ergastolo ascolta articolo

Cole Thomas Allen, il sospettato del tentato assassinio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca del 25 aprile scorso tenutasi al Washington Hilton Hotel, si è dichiarato non colpevole per i quattro capi d'accusa federali a suo carico durante un'udienza in tribunale. Il 31enne, insegnante e ingegnere californiano, che rimane in custodia cautelare in attesa del processo, è accusato di tentato omicidio (reato che prevede l'ergastolo), oltre a due capi d'accusa relativi all'uso e al trasporto di armi da fuoco e un quarto per aggressione a un agente delle forze dell'ordine con un'arma letale.

Le indagini Secondo gli investigatori, Allen avrebbe cercato di superare armato un checkpoint di sicurezza vicino all’evento, al quale partecipavano Trump, membri dell’amministrazione e giornalisti. L’uomo avrebbe avuto con sé diversi fucili, coltelli e munizioni. Durante l’intervento del Secret Service è scoppiato uno scontro a fuoco, nel quale un agente è rimasto ferito al petto, mentre il sospetto è stato arrestato illeso. Le autorità ritengono che Allen avesse pianificato l’attacco da tempo: poco prima dell’assalto avrebbe inviato ai familiari un messaggio di scuse con critiche all’amministrazione Trump e avrebbe poi dichiarato agli investigatori di non aspettarsi di sopravvivere all’azione. Approfondimento Spari cena Trump, Allen accusato per tentato omicidio del presidente