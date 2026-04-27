Poco prima dell'attacco, il presunto attentatore Cole Thomas Allen avrebbe inviato ai suoi genitori il “manifesto”. Nel testo l'aggressore ha spiegato i motivi del suo gesto, sottolineando che “non sono più disposto a permettere a un pedofilo, stupratore e traditore di macchiarmi le mani con i suoi crimini”, riferendosi a Donald Trump

Poco prima di aprire il fuoco durante la cena di Donald Trump con i corrispondenti della Casa Bianca, il presunto attentatore Cole Thomas Allen avrebbe inviato ai suoi genitori il suo “manifesto”. Nel testo, pubblicato dal New York Post, l'aggressore ha spiegato i motivi del suo gesto al gala nell'hotel Hilton di Washington, sottolineando che “sono cittadino degli Stati Uniti d'America, le azioni dei miei rappresentanti si riflettono su di me” e “non sono più disposto a permettere a un pedofilo, stupratore e traditore di macchiarmi le mani con i suoi crimini”, riferendosi al presidente degli Stati Uniti. Come si legge nel manifesto, l'obiettivo dell'attacco sarebbero stati i membri dell’amministrazione Trump e i servizi segreti statunitensi.

Il testo integrale del manifesto

Di seguito riportiamo il testo integrale del manifesto, diffuso dal New York Post, scritto dall'attentatore:

"Ciao a tutti! Oggi potrei aver sorpreso molte persone. Permettetemi di iniziare chiedendo scusa a tutti coloro di cui ho abusato della fiducia. Chiedo scusa ai miei genitori per aver detto di aver avuto un colloquio di lavoro senza specificare che si trattava di un'intervista per 'Most Wanted'. Chiedo scusa ai miei colleghi e studenti per aver detto di avere un'emergenza personale (quando qualcuno leggerà questo, probabilmente avrò davvero bisogno di andare al pronto soccorso, ma non si può certo dire che non sia stata una situazione autoinflitta). Chiedo scusa a tutte le persone che hanno viaggiato accanto a me, a tutti i dipendenti che hanno maneggiato i miei bagagli e a tutte le altre persone non direttamente coinvolte nell'attentato che ho messo in pericolo semplicemente stando nelle vicinanze. Chiedo scusa a tutti coloro che sono stati abusati e/o uccisi prima di questo, a tutti coloro che hanno sofferto prima che io potessi tentare questa impresa, a tutti coloro che potrebbero ancora soffrire dopo, indipendentemente dal mio successo o fallimento. Non mi aspetto il perdono, ma se avessi visto un altro modo per arrivare così vicino, l'avrei colto. Ancora una volta, le mie più sincere scuse.



Ecco perché ho fatto tutto questo: sono cittadino degli Stati Uniti d'America. Le azioni dei miei rappresentanti si riflettono su di me. E non sono più disposto a permettere a un pedofilo, stupratore e traditore di macchiarmi le mani con i suoi crimini. (Beh, a essere del tutto sincero, non ero più disposto già da tempo, ma questa è la prima vera opportunità che ho avuto per fare qualcosa al riguardo.) Mentre ne parlo, illustrerò anche le mie regole di ingaggio previste (probabilmente in un formato pessimo, ma non sono un militare, quindi pazienza).

Funzionari dell'amministrazione (escluso il signor Patel): sono obiettivi, classificati in ordine di priorità dal più alto al più basso.

Servizi Segreti: sono da considerare bersagli solo se necessario, e vanno neutralizzati con mezzi non letali, se possibile (in altre parole, spero che indossino giubbotti antiproiettile perché un colpo al torace con un fucile a canna liscia mette fuori combattimento chi non ce l'ha)

Sicurezza dell'hotel: evitare di essere un bersaglio, se possibile (a meno che non mi sparino addosso).

Polizia del Campidoglio: stessa cosa della sicurezza dell'hotel.

Guardia Nazionale: come la Sicurezza dell'hotel, non sono affatto obiettivi

Ospiti: non sono affatto obiettivi

Per ridurre al minimo le perdite, utilizzerò anche pallini da caccia anziché proiettili singoli (minore penetrazione attraverso i muri). Se fosse assolutamente necessario, sarei disposto a esaminare quasi tutti i presenti per arrivare ai bersagli (partendo dal presupposto che la maggior parte delle persone 'abbia scelto' di partecipare a un discorso di un pedofilo, stupratore e traditore, e sia quindi complice), ma spero davvero che non si arrivi a tanto".