Ungheria, Magyar giura da premier e promette un "cambio di regime"

Peter Magyar ha giurato: è il nuovo primo ministro dell'Ungheria. Nel suo discorso ha promesso di "servire" il Paese, "non di regnare". La cerimonia di investitura si è svolta meno di un mese dopo la schiacciante vittoria elettorale che ha posto fine ai 16 anni di potere del nazionalista Viktor Orban. Il leader conservatore e filo-europeo è arrivato in mattinata al Parlamento di Budapest per la cerimonia di investitura, accolto da centinaia di sostenitori radunati all'esterno dello storico edificio neogotico che domina il Danubio, dove i maxi-schermi hanno trasmesso in diretta la seduta inaugurale della nuova legislatura. Ad aprire la sessione è stato il presidente della Repubblica Tamas Sulyok, che ha dato il benvenuto ai deputati eletti il 12 aprile e ha avviato i lavori che hanno portato nel pomeriggio al voto di conferma del nuovo capo del governo.

Riforme immediate per lo sblocco dei fondi europei

Su Magyar, 45 anni, si concentrano aspettative enormi. L'ex sfidante di Orban ha costruito la sua campagna sulla promessa di un "cambio di regime", impegnandosi a smantellare il sistema di potere consolidato in oltre un decennio e mezzo di governo del leader nazionalista. Il nuovo premier dovrà tuttavia affrontare una situazione economica difficile, caratterizzata da stagnazione, deterioramento dei servizi pubblici e dalla necessità di profonde riforme strutturali. "Per il momento gli ungheresi mostrano grande pazienza e molta buona volontà, ma le aspettative sono enormi e dovranno essere soddisfatte anche nel breve termine", osserva Andrea Virag, direttrice della strategia del think tank liberale Republikon. Consapevole che il periodo di grazia potrebbe essere breve, Magyar intende accelerare immediatamente sul fronte delle riforme per ottenere lo sblocco dei fondi europei congelati a causa delle violazioni dello Stato di diritto contestate ai governi Orban. La posta in gioco è elevata: ad agosto l'Ungheria rischia di perdere fino a 10 miliardi di euro del piano di ripresa post-Covid.