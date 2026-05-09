Toronto, Schlein al vertice dei progressisti incontra Obama e Carney

La segretaria del Pd in Canada ha partecipato al al Global progress action summit, evento dove si sono dati appuntamento i progressisti di molti Paesi. Obiettivo trovare una strada condivisa per un ricostruire un ordine internazionale. La leader dem ha incontrato l’ex presidente degli Usa e il premier canadese

A Toronto, in Canada, si è tenuto il Global Progress Action Summit, vertice al quale si sono dati appuntamento i progressisti di molti Paesi. Tra gli ospiti anche la segretaria del Pd Elly Schlein, che vi ha partecipato per la seconda volta dopo l’evento di Londra dello scorso anno. La leader dem ha avuto modo di incontrare l’ex presidente degli Usa Barack Obama e il premier canadese (e padrone di casa) Mark Carney.

La segretaria del Partito democratico ha avuto anche l'occasione di incontrare l'ex presidente Usa Barack Obama e il premier canadese Mark Carney, che ha ringraziato per le parole che ha detto in Armenia la settimana scorsa, quando ha affermato che l'ordine internazionale sarà ricostruito e sarà ricostruito a partire dall'Europa. “Tutti elementi da approfondire per rimettere al centro la pace, il dialogo e la cooperazione”, ha sintetizzato Schlein. Nel faccia a faccia con Obama, l'ex presidente americano le ha ricordato il suo sostegno ai giovani leader. Mentre la segretaria del Pd ha tra l'altro fatto riferimento al periodo quando, nel 2008 e nel 2012, è stata volontaria nelle campagne elettorali dell'allora candidato democratico alle elezioni Usa.

Schlein: “Da Obama discorso interessante, pace e cooperazione per migliorare vita cittadini”

"Sappiamo quello che dobbiamo fare, ho ascoltato quello che ha detto Obama in una conversazione molto interessante, dobbiamo ricostruire un ordine internazionale fondato su pace, solidarietà, cooperazione e scambi, dobbiamo stringere una stretta cooperazione. I nazionalismi hanno messo a rischio tutto questo, ma abbiamo l'opportunità di dimostrare che pace e cooperazione sono meglio per la vita di tutti i cittadini”, ha detto Elly Schlein nel suo intervento a Toronto.

Schlein: “Propaganda scontrata con realtà. Meloni cadrà”

"Dall'Europa portiamo buone notizie: Orban ha perso, non governa più e come lui perderanno Trump e Meloni”, ha proseguito Schlein intervenendo al Global Progress Action Summit e ricordando, tra l'altro, l'esito in Italia del referendum sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. "La propaganda del governo si è scontrata con la realtà", ha affermato rilanciando un'agenda basata, tra l'altro, su sanità, salari, energia, crescita, giustizia sociale. "Abbiamo un'opportunità. Possiamo battere le destre con un programma progressista" per "un nuovo ordine” internazionale, “possiamo offrire una vera alternativa", ha sottolineato. "Voglio essere chiara, il tempo delle destre nazionaliste è finito. Non risolvono i problemi delle persone. Se guardo all'Italia la produzione è a zero, la crescita è a zero e i costi dell'energia sono i più alti.