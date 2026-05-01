1 Maggio, Schlein: "Serviva coraggio per soglia salario"

"Dopo tre anni che insistiamo che c'è un'emergenza salariale se ne sono accorti anche loro, tardi, e dopo tre anni che pensavano a soluzioni pirata prendono come riferimento i contratti firmati dalle organizzazioni più significative, esattamente come fa la nostra proposta unitaria di salario minimo", ha detto la segretaria del Pd

"Dopo tre anni che provavano a prendere altri riferimenti, tipo i contratti più applicati oppure soluzioni che rischiavano di lasciare più spazio ai contratti pirata, prendono come riferimento i contratti firmati dalle organizzazioni. Più rappresentative, esattamente come fa la nostra proposta unitaria di salario minimo. Il punto è che non hanno avuto il coraggio di fare un passo in più e dire che sotto una certa soglia non è lavoro, ma è sfruttamento", ha detto la leader del Pd intervenuta alla manifestazione dei sindacati a Marghera in occasione del Primo Maggio.

"Dopo tre anni che insistiamo che c'è un'emergenza salariale se ne sono accorti anche loro, tardi, e dopo tre anni che pensavano a soluzioni pirata prendono come riferimento i contratti firmati dalle organizzazioni più significative, esattamente come fa la nostra proposta unitaria di salario minimo. Il punto è che non hanno avuto il coraggio di fare un passo in più dicendo che sotto una certa soglia non è lavoro ma sfruttamento. Per cui siccome sarà rimessa in calendario (la proposta del salario minimo ndr)grazie alle 300 firme raccolte noi andremo avanti. Noi sosteniamo poi il congedo paritario, stanno andando in questa direzione anche altri Paesi Ue. Noi faremo la nostra parte accanto ai lavoratori e alle lavoratrici italiane". Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della manifestazione dei sindacati a Marghera.