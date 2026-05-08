Il parlamento di Taiwan ha approvato una legge sulla spesa per la difesa da 25 miliardi di dollari, fondi che saranno destinati anche all’acquisto di armi statunitensi. Il via libera è arrivato al termine di mesi di scontri politici in un parlamento dove la maggioranza è in mano all'opposizione, guidata dal Kuomintang, partito vicino a Pechino. Il risultato della votazione finale è stato annunciato dal presidente del parlamento. Il disegno di legge è ben al di sotto del bilancio proposto dal governo, pari a quasi 40 miliardi di dollari.

Il voto del parlamento e il piano per le armi

Il Kuomintang (Kmt) e il Partito Popolare di Taiwan (Tpp), che insieme controllano il Parlamento composto da 113 seggi, avevano annunciato di essere disposti ad aumentare la loro proposta di spesa per la difesa a circa 25 miliardi di dollari. Alla votazione finale erano presenti 107 parlamentari e la mozione è stata approvata con 59 voti favorevoli. Il governo del presidente Lai Ching-te aveva invece proposto un piano da circa 40 miliardi di dollari per acquisti nel settore della difesa, comprese armi statunitensi, droni di fabbricazione taiwanese e altre armi. I fondi dovrebbero essere distribuiti nell’arco di otto anni e andrebbero ad aggiungersi alla normale spesa per la difesa prevista dal bilancio annuale.



Il voto dopo mesi di scontri politici

La votazione arriva dopo mesi di scontri politici. La leader del Kuomintang, Cheng Li-wun, che poche settimane fa ha visitato Pechino, aveva inizialmente proposto un budget inferiore. Con l’aumento delle pressioni da parte degli Stati Uniti, però, i parlamentari del Kmt hanno chiesto un bilancio molto più elevato rispetto a quello inizialmente proposto dal partito. In precedenza il parlamento aveva già autorizzato il governo a firmare accordi con Washington relativi a quattro contratti per la fornitura di armi. Tra le armi che Taiwan punta ad acquistare figurano gli obici semoventi M109A7, i missili anticarro Javelin, i missili TOW 2B e i sistemi di artiglieria a razzo ad alta mobilità (Himars). Queste forniture rappresentano quasi 9 miliardi di dollari del pacchetto di armi da 11,1 miliardi di dollari annunciato da Washington a dicembre.