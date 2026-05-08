Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Taiwan ha approvato una legge sulla spesa per la difesa da 25 miliardi di dollari

Mondo
©Getty

Il voto arriva dopo mesi di tensioni politiche tra il governo e l’opposizione guidata dal Kuomintang, partito vicino a Pechino. I fondi serviranno anche per acquistare armi statunitensi

 

ascolta articolo

Il parlamento di Taiwan ha approvato una legge sulla spesa per la difesa da 25 miliardi di dollari, fondi che saranno destinati anche all’acquisto di armi statunitensi. Il via libera è arrivato al termine di mesi di scontri politici in un parlamento dove la maggioranza è in mano all'opposizione, guidata dal Kuomintang, partito vicino a Pechino. Il risultato della votazione finale è stato annunciato dal presidente del parlamento. Il disegno di legge è ben al di sotto del bilancio proposto dal governo, pari a quasi 40 miliardi di dollari.

Il voto del parlamento e il piano per le armi

Il Kuomintang (Kmt) e il Partito Popolare di Taiwan (Tpp), che insieme controllano il Parlamento composto da 113 seggi, avevano annunciato di essere disposti ad aumentare la loro proposta di spesa per la difesa a circa 25 miliardi di dollari. Alla votazione finale erano presenti 107 parlamentari e la mozione è stata approvata con 59 voti favorevoli. Il governo del presidente Lai Ching-te aveva invece proposto un piano da circa 40 miliardi di dollari per acquisti nel settore della difesa, comprese armi statunitensi, droni di fabbricazione taiwanese e altre armi. I fondi dovrebbero essere distribuiti nell’arco di otto anni e andrebbero ad aggiungersi alla normale spesa per la difesa prevista dal bilancio annuale.

 

Il voto dopo mesi di scontri politici 

La votazione arriva dopo mesi di scontri politici. La leader del Kuomintang, Cheng Li-wun, che poche settimane fa ha visitato Pechino, aveva inizialmente proposto un budget inferiore. Con l’aumento delle pressioni da parte degli Stati Uniti, però, i parlamentari del Kmt hanno chiesto un bilancio molto più elevato rispetto a quello inizialmente proposto dal partito. In precedenza il parlamento aveva già autorizzato il governo a firmare accordi con Washington relativi a quattro contratti per la fornitura di armi. Tra le armi che Taiwan punta ad acquistare figurano gli obici semoventi M109A7, i missili anticarro Javelin, i missili TOW 2B e i sistemi di artiglieria a razzo ad alta mobilità (Himars). Queste forniture rappresentano quasi 9 miliardi di dollari del pacchetto di armi da 11,1 miliardi di dollari annunciato da Washington a dicembre.

Leggi anche

Se il dialogo Cina-Taiwan passa dall'estrema destra di Taipei
FOTOGALLERY

1/16
Mondo

Cina e Taiwan, cosa succede e perché si aggravano le tensioni

La crisi si è inasprita da quando, nell'agosto 2022, l'allora Speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, ha visitato l'isola, de facto indipendente dal 1949 ma da sempre rivendicata da Pechino. Ad aprile 2023 le tensioni sono riemerse dopo l'incontro a Los Angeles tra la presidente Tsai Ing-wen e l'allora presidente della Camera Usa McCarthy. La Cina ha reagito con una simulazione di attacco sull'isola. E a fine 2025 Pechino ha annunciato nuove esercitazioni militari, con munizioni vere, intorno a Taiwan

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, accuse incrociate tra Kiev e Mosca: "Tregua violata". LIVE

live Mondo

Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver "violato la tregua". Il leader ucraino ha dichiarato...

Iran, attacchi incrociati a Hormuz. Trump: "Colpiremo con più forza"

live Mondo

Il cessate il fuoco resta in vigore, assicura il presidente dopo che Teheran ha accusato gli Usa...

Hantavirus, l'assistente di volo della Klm è negativa al test. LIVE

live Mondo

Un'assistente di volo della compagnia aerea Klm, che presentava sintomi lievi di hantavirus, è...

Sudafrica, portoghese scomparso sarebbe stato sbranato da coccodrillo

Mondo

Resti umani sono stati rinvenuti nello stomaco di un coccodrillo di 4,5 metri abbattuto nel...

Papa Leone XIV a Pompei: "Basta guerre". Dopo andrà a Napoli

Mondo

Nel primo anniversario della sua elezione a Pontefice, Prevost trascorre la giornata in Campania....

Mondo: I più letti