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Se il dialogo Cina-Taiwan passa dall'estrema destra di Taipei

Luciana Grosso

Ispi
La leader dell'opposizoine di Taiwan Cheng Li-wun in una conferenza stampa dopo l'incontro con Xi Jinping (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

L'incontro tra Xi Jinping e la leader del Kuomintang Cheng Li-wun ha una logica che va contro il governo dell'isola e la sua alleanza con gli Usa

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