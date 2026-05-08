Sudafrica, portoghese scomparso sarebbe stato sbranato da coccodrillo

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Sudafrica, resti umani nel ventre di un coccodrillo: sarebbero di portoghese scomparso

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Resti umani sono stati rinvenuti nello stomaco di un coccodrillo di 4,5 metri abbattuto nel Crocodile River, nei pressi di Komatipoort, nella provincia del Mpumalanga in Sudafrica. La polizia ritiene che il rettile possa svelare il mistero della scomparsa di Gabriel Batista, 59 anni e proprietario di un lodge nelle vicinanze

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Resti umani sono stati rinvenuti nello stomaco di un coccodrillo di 4,5 metri abbattuto nel Crocodile River, nei pressi di Komatipoort, nella provincia del Mpumalanga in Sudafrica. La polizia ritiene che il rettile possa svelare il mistero della scomparsa di Gabriel Batista, 59 anni e proprietario di un lodge nelle vicinanze. 

L'imprenditore era sparito da una settimana

L’uomo originario dell'isola di Madeira e residente da anni a Komatipoort, al confine con il Mozambico, dove gestiva un hotel, era scomparso il 27 aprile, quando il suo veicolo era rimasto bloccato dalle acque in piena sul ponte a basso livello di Komatipoort. Gli investigatori ritengono che l'uomo possa essere stato trascinato via dalla corrente dopo essere sceso dal mezzo nel tentativo di attraversare il ponte. Per giorni, le squadre di soccorso hanno cercato senza successo tracce dell'uomo finché, su una piccola isola nel letto del fiume, non è stato trovato un coccodrillo di grandi dimensioni con il ventre particolarmente gonfio, che ha fatto sospettare che si fosse nutrito di recente.

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Durante l'autopsia dell'animale sono stati recuperati resti umani

Il coccodrillo, che pesava 500 kg., è stato abbattuto sabato pomeriggio. Il recupero della carcassa ha comportato un'operazione complessa. L'animale è stato sedato, issato con un elicottero e trasportato sulla terraferma per essere esaminato dai veterinari. Il comandante dell'unità subacquea della polizia del Lowveld, capitano Johann "Pottie" Potgieter,  è stato calato con una fune dall'elicottero a pochi centimetri dalla testa del rettile, un'azione definita dalla polizia come un gesto di coraggio e sangue freddo. Il rettile mostrava chiari segni di un recente e abbondante pasto, e non si è mosso neanche con il frastuono di droni e elicottero.

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Nel ventre dell’animale ritrovate scarpe e un anello

All'interno dell'animale sono stati rinvenuti resti umani oltre a diversi oggetti personali. In particolare, un anello ha permesso alle autorità e ai famigliari di confermare che si trattasse di Gabriel Batista. All'interno dello stomaco sono stati rinvenuti anche sei diverse e spaiate calzature, alimentando il sospetto che il coccodrillo possa aver "mangiato" più di una persona. Saranno ora effettuati test del Dna per confermare l'identità dei resti. La polizia ha elogiato il coraggio degli operatori impegnati nell'operazione.  

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