Verona, nato un raro coccodrillo nano al Parco Natura Viva

Un raro esemplare di coccodrillo nano africano, specie classificata come vulnerabile di estinzione, è nato al Parco Natura Viva di Verona. Il piccolo, lungo 28 centimetri, è venuto alla luce dopo che lo staff ha recuperato un uovo riportato in superficie dal padre e precedentemente interrato dalla madre. L'esemplare è apparso subito attivo e in buone condizioni.