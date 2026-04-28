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Verona, nato un raro coccodrillo nano al Parco Natura Viva

Cronaca

Un raro esemplare di coccodrillo nano africano, specie classificata come vulnerabile di estinzione, è nato al Parco Natura Viva di Verona. Il piccolo, lungo 28 centimetri, è venuto alla luce dopo che lo staff ha recuperato un uovo riportato in superficie dal padre e precedentemente interrato dalla madre. L'esemplare è apparso subito attivo e in buone condizioni.

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