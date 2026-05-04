Basket, Achille Polonara annuncia il ritiro: "Ci ho provato"

"Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali, ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero" ha scritto il cestista 34enne sui social. Nel giugno del 2025 gli era stata diagnosticata una forma di leucemia mieloide acuta, curata a Bologna e a Valencia. Nel capoluogo emiliano è stato sottoposto a trapianto di midollo nel settembre scorso
Achille Polonara ha annunciato via social la decisione di ritirarsi dal basket. Il cestista
azzurro originario di Ancona ha annunciato il ritiro all'età di 34 anni con un post su Instagram. "Grazie ai coach, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un bravo giocatore ma soprattutto un uomo... grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!!Vorrei che questo momento non arrivasse mai", ha scritto Polonara che ha poi aggiunto: "Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali, ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!! Mi mancherai, palla a spicchi".
La carriera
Polonara in carriera ha vinto due Supercoppe italiane con la Reggiana (nel 2015) e con la Virtus Bologna (nel 2023), una Fiba Europe Cup con Sassari (nella stagione 2018-19), una Coppa del Presidente in Turchia con l'Efes (nel 2022), un titolo spagnolo con Baskonia (nella stagione 2019-2020), un titolo turco con il Fenerbahce (nel 2021-22), un titolo lituano e una coppa di Lituania con lo Zalgiris (nel 2022-23), uno scudetto con la Virtus Bologna (nella stagione 2024-25), oltre a vestire per tanti anni la maglia azzurra.
La malattia e il trapianto
Nel giugno del 2025 gli è stata diagnosticata una forma di leucemia mieloide acuta, curata a Bologna e a Valencia. Nel capoluogo emiliano è stato sottoposto a trapianto di midollo nel settembre scorso. Negli ultimi mesi le condizioni di salute, andate via via migliorando, gli hanno permesso di riprendere l’attività sportiva, fino all’annuncio del ritiro.