Basket, Achille Polonara annuncia il ritiro: "Ci ho provato"

"Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali, ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero" ha scritto il cestista 34enne sui social. Nel giugno del 2025 gli era stata diagnosticata una forma di leucemia mieloide acuta, curata a Bologna e a Valencia. Nel capoluogo emiliano è stato sottoposto a trapianto di midollo nel settembre scorso

Achille Polonara ha annunciato via social la decisione di ritirarsi dal basket. Il cestista

azzurro originario di Ancona ha annunciato il ritiro all'età di 34 anni con un post su Instagram. "Grazie ai coach, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un bravo giocatore ma soprattutto un uomo... grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!!Vorrei che questo momento non arrivasse mai", ha scritto Polonara che ha poi aggiunto: "Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali, ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!! Mi mancherai, palla a spicchi".