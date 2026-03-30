Basket, Polonara si allena sul parquet a Sassari: il video sui social

Il cestista italiano, che si sta curando dalla leucemia mieloide e ha subito un trapianto di midollo, torna a indossare le scarpette e a prendere in mano il pallone per qualche tiro in palestra

Achille Polonara di nuovo con le scarpette da gioco e il pallone in mano: il cestista della Dinamo Sassari ha infatti postato un breve video sul suo profilo Instagram, nelle storie, col quale racconta il suo ritorno sul parquet. Un paio di tiri a canestro, sul campo di Sassari, e il bel segnale di ottimismo e speranza per un atleta che si sta curando contro la leucemia mieloide e ha subito un trapianto di midollo.