Mozambico, assalto al villaggio di Meza: bruciata la chiesa

I miliziani di Ahlu al-Sunna wa al-Jama'a hanno assaltato un villaggio nella provincia settentrionale di Cabo Delgado. "Hanno bruciato la chiesa, la casa dei padri scolopi e l'asilo”, ha raccontato suor Laura Malnati ad Avvenire. I religiosi sono riusciti a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei miliziani

Giovedì pomeriggio, i miliziani di Ahlu al-Sunna wa al-Jama'a, gruppo locale affiliato alla galassia fondamentalista dello Stato islamico, hanno assaltato il villaggio di Meza, nel distretto di Ancuabe, nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, in Mozambico . "Hanno bruciato la chiesa, la casa dei padri scolopi e l'asilo”, ha raccontato ad Avvenire suor Laura Malnati, provinciale delle suore missionarie comboniane del Mozambico. "Hanno dato alle fiamme le strutture del villaggio. Per fortuna i padri sono stati avvisati per tempo, e sono riusciti ad abbandonare Meza prima che arrivassero i terroristi", ha aggiunto.

Monsignor Juliasse: “La fede di questo popolo non sarà mai distrutta"



I miliziani, ha spiegato monsignor António Juliasse, vescovo di Pemba, capoluogo di Cabo Delgado, sono arrivati intorno alle 16 e sono entrati nella parrocchia di São Luís de Monfort, simbolo della presenza cattolica nella regione dal 1946. "Tutto è stato ridotto in macerie. Durante l'attacco i civili sono stati catturati e utilizzati come uditorio per messaggi d'odio. I missionari sono al sicuro, ma la comunità è sotto choc”, ha riferito, per poi sottolineare: “La fede di questo popolo non sarà mai distrutta".