Mozambico, oltre 500mila colpiti da inondazioni

Le alluvioni continuano a colpire il Mozambico, causando gravi disagi in diverse aree del Paese. A Maputo strade, abitazioni, scuole e attività commerciali risultano allagate. Le piogge intense hanno fatto esondare fiumi e bacini idrici nelle province di Gaza, Maputo e Sofala. Secondo le autorità, oltre 400mila persone sono state colpite.
Prossimi video
Zelensky cita Il giorno della marmotta: "Nulla è cambiato"
Mondo
Grecia, ondata di maltempo colpisce Atene: una vittima
Mondo
Davos, Trump inaugura Board of Peace per Gaza
Mondo
Guerra Ucraina, l'incontro tra Zelensky e Trump a Davos
Mondo
Davos 2026, il Vaticano prende tempo su Board of peace
Mondo
Davos 2026, Il giorno del 'Board of peace' per Gaza
Mondo
Baerbock: mantenere ordine mondiale per garantire sicurezza
Mondo