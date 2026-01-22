Mozambico, oltre 500mila colpiti da inondazioni

Le alluvioni continuano a colpire il Mozambico, causando gravi disagi in diverse aree del Paese. A Maputo strade, abitazioni, scuole e attività commerciali risultano allagate. Le piogge intense hanno fatto esondare fiumi e bacini idrici nelle province di Gaza, Maputo e Sofala. Secondo le autorità, oltre 400mila persone sono state colpite.