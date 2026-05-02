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La balena Timmy è stata liberata nel Mare del Nord

Mondo
©Getty

La megattera che lottava per sopravvivere dopo essersi arenata al largo della costa tedesca, è stata rilasciata al largo della Danimarca, dopo essere stata trasportata su una chiatta: lo riporta l'agenzia tedesca News5

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Timmy, la balena che si era arenata lungo le coste della Germania, era stata avvistata per la prima volta bloccata su un banco di sabbia il 23 marzo vicino alla città di Lubecca, prima di liberarsi per poi rimanere incagliata diverse volte ancora. Questa mattina è stata liberata nelle acque del mare del Nord al largo delle coste danesi. 

Le operazioni di salvataggio

La nave Fortuna B, che ha trainato la chiatta, si trovava tra le isole di Langeland e Lolland, nel sud-est della Danimarca, intorno alle 14:00, secondo il sito web VesselFinder.  Parlando con i giornalisti sull'isola di Poel, dove la balena si era arenata di recente, Till Backhaus, ministro dell'ambiente dello stato del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, ha affermato che l'animale "sta bene. Backhaus ha ringraziato i soccorritori per il loro "meraviglioso" impegno in "una situazione eccezionale che difficilmente ha eguali in qualsiasi altra parte del mondo in questa forma". La balena ha lottato per più di un mese lungo la costa tedesca rimanendo incagliata sui banchi di sabbia e riuscendo poi a liberarsi più volte. All'inizio di aprile le autorità avevano rinunciato a tentare di salvare l'animale, affermando di ritenere che non potesse essere salvato. Ma ciò ha scatenato un'ondata di proteste e le autorità sono state convinte ad approvare un piano di salvataggio finanziato privatamente e proposto da due imprenditori

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