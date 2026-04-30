La balena Timmy verso la libertà, la megattera è entrata in Danimarca

Le operazioni di salvataggio

La nave Fortuna B, che sta trainando la chiatta, si trovava tra le isole di Langeland e Lolland, nel sud-est della Danimarca, intorno alle 14:00, secondo il sito web VesselFinder. "Se tutto va bene, sarà nel Mare del Nord tra due giorni. Il peggio ormai è passato", ha dichiarato ieri al quotidiano Bild Till Backhaus, ministro dell'ambiente dello stato del Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Parlando con i giornalisti sull'isola di Poel, dove la balena si era arenata di recente, Backhaus ha affermato che l'animale "sta bene" e che durante la notte ha emesso dei suoni. Backhaus ha ringraziato i soccorritori per il loro "meraviglioso" impegno in "una situazione eccezionale che difficilmente ha eguali in qualsiasi altra parte del mondo in questa forma". La balena ha lottato per più di un mese lungo la costa tedesca rimanendo incagliata sui banchi di sabbia e riuscendo poi a liberarsi più volte. All'inizio di aprile le autorità avevano rinunciato a tentare di salvare l'animale, affermando di ritenere che non potesse essere salvato. Ma ciò ha scatenato un'ondata di proteste e le autorità sono state convinte ad approvare un piano di salvataggio finanziato privatamente e proposto da due imprenditori. L'operazione di salvataggio è stata vista come un'impresa azzardata e criticata dagli esperti, secondo i quali avrebbe solo causato ulteriore stress all'animale. La vicenda della balena è stata seguitissima dai media, con una copertura senza sosta da parte di canali televisivi, testate online e influencer sui social media.