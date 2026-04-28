Balena Timmy, nuovo tentativo di salvataggio

Le operazioni per salvare Timmy, una megattera arenata da un mese sulle coste tedesche del Mar Baltico, hanno raggiunto una fase critica. Una squadra di circa dodici persone ha tentato di fasciare il mammifero con un sistema di cinghie e imbracature per trascinarlo su un chiatta e riportarlo in mare aperto. "È un'operazione unica nel suo genere in Germania", ha dichiarato il ministro dell'Ambiente Till Backhaus.
Prossimi video
Battuta su Melania, Trump chiede licenziamento Jimmy Kimmel. VIDEO
Mondo
Reali inglesi negli Usa, gaffe di Camilla all'aeroporto
Mondo
Gli Stati Uniti di Trump, l'effetto della guerra sul paese
Mondo
Sky TG24 Timeline, dall'Iran nuova proposta agli Usa
Mondo
Gaffe di Camilla in Usa, non aspetta l’inno e Carlo la richiama. VIDEO
Mondo
Netanyahu in tribunale, proteste fuori dall’aula
Mondo
Droga, arrestato il capo del cartello messicano di Jalisco
Mondo