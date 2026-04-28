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Balena Timmy, nuovo tentativo di salvataggio

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Le operazioni per salvare Timmy, una megattera arenata da un mese sulle coste tedesche del Mar Baltico, hanno raggiunto una fase critica. Una squadra di circa dodici persone ha tentato di fasciare il mammifero con un sistema di cinghie e imbracature per trascinarlo su un chiatta e riportarlo in mare aperto. "È un'operazione unica nel suo genere in Germania", ha dichiarato il ministro dell'Ambiente Till Backhaus.

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