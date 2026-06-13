Belfast, corteo antirazzista dopo giorni di violenze

Una grande manifestazione antirazzista ha riempito le strade di Belfast dopo una settimana di gravi disordini e attacchi mirati contro le minoranze etniche. Le violenze, esplose martedì in seguito all'arresto di un uomo sudanese per tentato omicidio, hanno visto l'azione di gruppi mascherati che hanno dato fuoco a case e auto. Il governo britannico ha condannato i raid definendoli "teppismo razzista".
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