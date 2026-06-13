Ebola in Congo, attacchi contro volontari della Croce Rossa

Cresce la tensione nella Repubblica Democratica del Congo per l'epidemia di Ebola, che conta 689 casi e 139 morti. Le squadre di sepoltura della Croce Rossa operano sotto scorta di esercito e polizia a causa di crescenti aggressioni e resistenze da parte della popolazione, alimentate dalla disinformazione. A Bunia un attacco dei residenti contro i sanitari ha provocato il ferimento di quattro volontari.