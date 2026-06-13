Rimosso il nome di Trump dalla facciata del Kennedy Center

Il nome di Donald Trump è stato rimosso dalla facciata del Kennedy Center per le arti dello spettacolo. L'intervento notturno ha dato esecuzione a una sentenza della corte federale, che ha giudicato illegittima la decisione del presidente di anteporre il proprio nome a quello di John F. Kennedy sul marmo dell'edificio, stabilendo che solo il Congresso ha il potere di rinominare la struttura.