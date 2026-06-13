Buckingham Palace in festa per le celebrazioni del Re Carlo

Come da tradizione, il secondo sabato di giugno, Londra ospita la parata militare che celebra il compleanno del sovrano. Il corteo partito da Buckingham Palace e si è svolto lungo The Mall fino a Horse Guards Parade, affiancato dai membri della Famiglia Reale a cavallo e in carrozza. La famiglia reale britannica si è infine riunita sul balcone di Buckingham Palace per assistere anche al classico sorvolo aereo che conclude il "Trooping the Colour", la parata che celebra il compleanno di Re Carlo III. Accanto al sovrano e alla Regina Camilla erano presenti il Principe William e la Principessa Catherine con i figli George, Charlotte e Louis. Migliaia di persone hanno affollato il centro di Londra per seguire le celebrazioni, culminate con il passaggio degli aerei della Royal Air Force e l'esibizione acrobatica delle Red Arrows sopra il palazzo reale.