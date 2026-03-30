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Germania, corsa contro il tempo per salvare la balena Timmy

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A Wismar, in Germania, una squadra di soccorritori ha raggiunto con diverse imbarcazioni la balena Timmy, un esemplare di megattera in difficoltà nelle acque basse del Mar Baltico. Alle operazioni ha preso parte anche l'assessore regionale all'ambiente del Meclemburgo Pomerania anteriore, Till Backhaus. L'obiettivo è favorire l'uscita del cetaceo verso il mare aperto prima che le sue condizioni di salute peggiorino.

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