Dopo l'attacco del 25 aprile scorso durante l'evento di gala del presidente Usa con i giornalisti a Washington, a far discutere sono soprattutto le falle nella sicurezza che protegge i vertici del governo e la facilità con cui è possibile quasi per chiunque acquistare armi da fuoco ad uso privato. Anche di questo si è parlato nella puntata del 27 aprile di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

In attesa di conoscere il quadro psichiatrico di Cole Tomas Allen, l'attentatore che il 25 aprile ha sparato al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, a far discutere in queste ore sono le falle nel dispositivo di sicurezza intorno al presidente degli Stati Uniti e ai vertici del governo. Ma anche la facilità con cui è possibile quasi per chiunque acquistare armi da fuoco da impiegare per uso privato. Anche di questo si è parlato nella puntata del 27 aprile di Numeri, approfondimento di Sky TG24.

Trentuno anni, insegnante precario originario della California, Allen è comparso ieri davanti al tribunale federale di Washington. Come riferisce la Cnn, l'uomo è stato formalmente accusato - fra i vari capi d'accusa - di attentato alla vita del presidente Donald Trump. Resta ancora da chiarire la presenza o meno di un disturbo mentale dietro al folle gesto, neutralizzato solo dall'intervento tempestivo degli agenti di sicurezza schierati a protezione della sala dell'hotel Hilton. Come evidenzia un'analisi condotta dal National Survey on Drug Use and Health (Nsduh), negli Stati Uniti un quarto della popolazione soffre di problemi psichici, una quota più rilevante rispetto a quella di altri Paesi G7, dalla Germania all'Italia. Di questa fetta, circa venti milioni di persone, pari al 6% della popolazione totale, convive con forme di disagio mentale "gravi".

Quando è vietato comprare un'arma?

Nonostante la portata del fenomeno, anche i cittadini americani con disturbi psichici possono comprare armi. Come stabilisce il Gun Control Act, la legge federale sul tema valida in tutti gli Stati dell'Unione, l'acquisto è interdetto solo in casi specifici come un ricovero psichiatrico coatto oppure un giudizio dove è appurata l'incapacità del soggetto di intendere e di volere. Oltre a questi due casi, piuttosto limitati, la legge ammette la vendita anche a coloro che convivono con diagnosi di disturbo mentale. Spetta poi ai singoli Stati stabilire la portata delle restrizioni: la California, dove Allen risiede, è tra gli Stati che negli anni hanno introdotto la legislazione più severa sul tema delle armi che, come noto, divide elettori Repubblicani e Democratici.