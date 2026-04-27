Spari a cena di Trump, virale il video dell'uomo che continua a cenare

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Spari alla cena di Trump, virale il video dell'uomo che continua a cenare

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La clip ritrae l'agente della Creative Artists Agency, Michael Glantz, che continua a cenare mentre tutte le persone al suo tavolo e a quelli accanto si stanno mettendo al riparo e in sala c'è il fuggi fuggi generale. Intorno a lui, gli agenti del Secret Service in piedi che urlano ai presenti di "stare giù"

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Sta facendo il giro del web il video di un uomo che continua a mangiare a seguito dell'attacco alla cena di Donald Trump con i corrispondenti della Casa Bianca. La clip ritrae l'agente della Creative Artists Agency, Michael Glantz, che continua a cenare mentre tutte le persone al suo tavolo e a quelli accanto si stanno mettendo al riparo e in sala c'è il fuggi fuggi generale. Intorno a lui, che imperterrito continua a portare la forchetta alla bocca, gli agenti del Secret Service in piedi che urlano ai presenti di "stare giù".  

Gli spari alla cena di Trump a Washington

Durante la cena nella lobby dell'hotel Hilton di Washington, un uomo di 31 anni, poi identificato in Cole Tomas Allen, ha aperto il fuoco nei pressi della sala ferendo uno degli agenti federali. Dopo la sparatoria, il presidente statunitense e JD Vance sono stati evacuati dagli agenti del Secret Service, mentre i 2.600 giornalisti presenti hanno trovato riparo sotto ai tavoli (COSA SAPPIAMO).

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