Spari a cena di Trump, virale il video dell'uomo che continua a cenare

La clip ritrae l'agente della Creative Artists Agency, Michael Glantz, che continua a cenare mentre tutte le persone al suo tavolo e a quelli accanto si stanno mettendo al riparo e in sala c'è il fuggi fuggi generale. Intorno a lui, gli agenti del Secret Service in piedi che urlano ai presenti di "stare giù"

Sta facendo il giro del web il video di un uomo che continua a mangiare a seguito dell'attacco alla cena di Donald Trump con i corrispondenti della Casa Bianca. La clip ritrae l'agente della Creative Artists Agency, Michael Glantz, che continua a cenare mentre tutte le persone al suo tavolo e a quelli accanto si stanno mettendo al riparo e in sala c'è il fuggi fuggi generale. Intorno a lui, che imperterrito continua a portare la forchetta alla bocca, gli agenti del Secret Service in piedi che urlano ai presenti di "stare giù".