Papa: "Domenica piena di vita anche se la morte ci circonda"

Durante la messa a San Pietro dove ha ordinato dieci nuovi sacerdoti, di cui otto della diocesi di Roma, Leone XIV ha ricordato il valore dell’accoglienzae. "Nella disponibilità dei giovani che la Chiesa oggi chiede siano ordinati presbiteri, riscontriamo tanta generosità ed entusiasmo” ha detto
"Tutti cerchiamo riparo, riposo e cura: la porta della Chiesa è aperta. Non per estraniarci dalla vita: la vita non si esaurisce in parrocchia, nell'associazione, nel movimento, nel gruppo". Queste sono le parole con cui Papa Leone XIV ha esordito in apertura all'omelia tenuta domenica mattina a San Pietro durante la quale ha ordinato 10 nuovi sacerdoti, di cui 8 della diocesi di Roma.
Papa: “Impariamo a condividere e a vivere insieme”
"Carissimi - ha esortato i nuovi sacerdoti - uscite e trovate la cultura, la gente, la vita. Meravigliatevi per ciò che Dio fa crescere senza che noi l'abbiamo seminato". “Spesso ciò che manca alle persone è un luogo in cui sperimentare che insieme è meglio, che insieme è bello, che si può vivere insieme”. L’invito del Papa ai nuovi sacerdoti è quello di facilitare l’incontro, aiutare a convergere chi altrimenti non si frequenterebbe mai, avvicinare gli opposti. Il Pontefice chiede ai nuovi sacerdoti di essere sempre accoglienti, con tutti: “Con gli altri battezzati varcherete ogni giorno la soglia del Mistero, quella soglia che ha il volto e il nome di Gesù. Non nascondete mai questa porta santa, non bloccatela, non siate di impedimento a chi vuole entrare".
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L’invito a non avere "paura dei tempi che corrono”
“Oggi più che mai - ha proseguito papa Leone - specialmente dove i numeri sembrano delineare un distacco fra le persone e la Chiesa, tenete la porta aperta: voi siete un canale, non un filtro. Molti credono di sapere già cosa c’è oltre quella soglia. Siate riflesso della pazienza di Dio e della sua tenerezza". Il Papa chiede ai nuovi sacerdoti di non avere paura in una società dove invece "il bisogno di sicurezza rende aggressivi". Commentando il Vangelo del giorno, Papa Leone nell'omelia ha sottolineato: "La denuncia non diventa rinuncia, il pericolo non induce alla fuga. Ecco un secondo segreto per la vita del prete: la realtà non deve farci paura”. Il Pontefice ha proseguito: "Oggi il bisogno di sicurezza rende aggressivi gli animi, chiude su sé stesse le comunità, induce a cercare nemici e capri espiatori. C'è spesso paura attorno a noi e forse dentro di noi. Ciò che annunciate e celebrate vi custodirà anche in situazioni e tempi difficili".
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Il Pontefice alle 9.41 ha chiuso la Porta santa della basilica di San Pietro: è il rito che segna la conclusione del Giubileo 2025 dedicato alla speranza. 'Si chiude questa Porta santa, ma non si chiude la porta della tua clemenza', è stata la formula. Presente il presidente Mattarella e altre autorità. La Porta era stata aperta da Papa Francesco la sera del 24 dicembre 2024. Nell’Angelus Leone ha invitato tutti a diventare 'artigiani della pace'