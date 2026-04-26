Papa: "Domenica piena di vita anche se la morte ci circonda"

Durante la messa a San Pietro dove ha ordinato dieci nuovi sacerdoti, di cui otto della diocesi di Roma, Leone XIV ha ricordato il valore dell’accoglienzae. "Nella disponibilità dei giovani che la Chiesa oggi chiede siano ordinati presbiteri, riscontriamo tanta generosità ed entusiasmo” ha detto ascolta articolo

"Tutti cerchiamo riparo, riposo e cura: la porta della Chiesa è aperta. Non per estraniarci dalla vita: la vita non si esaurisce in parrocchia, nell'associazione, nel movimento, nel gruppo". Queste sono le parole con cui Papa Leone XIV ha esordito in apertura all'omelia tenuta domenica mattina a San Pietro durante la quale ha ordinato 10 nuovi sacerdoti, di cui 8 della diocesi di Roma.

Papa: “Impariamo a condividere e a vivere insieme” "Carissimi - ha esortato i nuovi sacerdoti - uscite e trovate la cultura, la gente, la vita. Meravigliatevi per ciò che Dio fa crescere senza che noi l'abbiamo seminato". “Spesso ciò che manca alle persone è un luogo in cui sperimentare che insieme è meglio, che insieme è bello, che si può vivere insieme”. L’invito del Papa ai nuovi sacerdoti è quello di facilitare l’incontro, aiutare a convergere chi altrimenti non si frequenterebbe mai, avvicinare gli opposti. Il Pontefice chiede ai nuovi sacerdoti di essere sempre accoglienti, con tutti: “Con gli altri battezzati varcherete ogni giorno la soglia del Mistero, quella soglia che ha il volto e il nome di Gesù. Non nascondete mai questa porta santa, non bloccatela, non siate di impedimento a chi vuole entrare". Potrebbe interessarti Papa Leone contro la pena di morte negli Stati Uniti