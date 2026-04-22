Il Papa contro le disuguaglianze in Africa

Nell’ultima tappa del viaggio in Africa, Papa Leone è intervenuto a Mongomo, in Guinea Equatoriale, denunciando le disuguaglianze che segnano il Paese. Durante l’incontro nella Basilica dell’Immacolata Concezione ha invitato a mettere il bene comune al centro e a ridurre il divario tra élite e popolazione più fragile.
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