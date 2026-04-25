Papa Leone contro la pena di morte negli Stati Uniti

Papa Leone ha ribadito il no della Chiesa alla pena di morte, definendo il diritto alla vita fondamentale. Le sue parole arrivano mentre gli Stati Uniti valutano di ampliare i metodi di esecuzione, tra cui fucilazione ed elettrocuzione.
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