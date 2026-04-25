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Papa Leone contro la pena di morte negli Stati Uniti

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Papa Leone ha ribadito il no della Chiesa alla pena di morte, definendo il diritto alla vita fondamentale. Le sue parole arrivano mentre gli Stati Uniti valutano di ampliare i metodi di esecuzione, tra cui fucilazione ed elettrocuzione.

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