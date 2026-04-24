La celebre villa dove è stato girato Scarface è in vendita

La richiesta dell'investitore John Devaney che l'aveva acquistata nel 2003 è di 237 milioni, una cifra che stabilirebbe un nuovo record per la Contea di Miami-Dade in Florida
La casa di Scarface a Key Biscayne, in Florida, è in vendita per 237 milioni di dollari. Apparsa nel film del 1983, con protagonista Al Pacino nell'iconico ruolo di Tony Montana, faceva un tempo parte della "Casa Bianca d'inverno" di Richard Nixon.
Il proprietario la vede al doppio del prezzo d'acquisto
Come riporta il Wall Street Journal, la proprietà è stata acquistata nel 2003 dall'investitore John Devaney che ha pagato 15 milioni di dollari per la casa e l'eliporto (costruito appunto durante il periodo dell'ex presidente), e altri 15 milioni per acquistare i terreni adiacenti da altri venditori. Ora, nel tentativo di monetizzare il proprio investimento, Devaney ha messo in vendita la magione per 237 milioni, una cifra che stabilirebbe un record per la Contea di Miami-Dade. L'attuale record è stato stabilito a marzo, quando il ceo di Meta, Mark Zuckerberg, e sua moglie, Priscilla Chan, hanno sborsato 170 milioni di dollari per una villa ancora in costruzione sull'isola di Indian Creek.
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La storia della villa di Scarface
Al di là dei primati di prezzo, la grande tenuta ha legami con un signore della droga immaginario, un trafficante di cocaina realmente esistito e il presidente degli Stati Uniti che si dimise nel 1974 a causa dello scandalo Watergate. I fan del film "Scarface" del 1983 riconosceranno la villa di 13.000 piedi quadrati per il suo ascensore di vetro. La residenza è apparsa nel film come la casa del signore della droga Frank Lopez, interpretato dal compianto Robert Loggia. La casa, nella realtà, risale al 1981 circa e fu costruita da Roberto Striedinger, un pilota condannato per traffico di cocaina per il cartello della droga di Medellín, in Colombia. Le autorità federali sequestrarono poi la proprietà: una coppia la acquistò e a sua volta la rivendette a Devaney.
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