La celebre villa dove è stato girato Scarface è in vendita

Il proprietario la vede al doppio del prezzo d'acquisto

Come riporta il Wall Street Journal, la proprietà è stata acquistata nel 2003 dall'investitore John Devaney che ha pagato 15 milioni di dollari per la casa e l'eliporto (costruito appunto durante il periodo dell'ex presidente), e altri 15 milioni per acquistare i terreni adiacenti da altri venditori. Ora, nel tentativo di monetizzare il proprio investimento, Devaney ha messo in vendita la magione per 237 milioni, una cifra che stabilirebbe un record per la Contea di Miami-Dade. L'attuale record è stato stabilito a marzo, quando il ceo di Meta, Mark Zuckerberg, e sua moglie, Priscilla Chan, hanno sborsato 170 milioni di dollari per una villa ancora in costruzione sull'isola di Indian Creek.