Trump e la foto che oscura le tenniste della Georgia: polemiche

Fa discutere la foto diffusa dopo la visita alla Casa Bianca delle campionesse di tennis dell’University of Georgia, nascoste sullo sfondo dietro Trump e lo staff maschile dell’ateneo. In un video il presidente stringe la mano ai dirigenti e agli allenatori, senza salutare allo stesso modo le atlete ascolta articolo

Un altro scatto con protagonista Donald Trump torna a far discutere e ad alimentare polemiche. Il motivo? Le protagoniste dell’incontro erano le campionesse della squadra femminile di tennis dell’University of Georgia, ma nella foto diffusa dallo staff presidenziale si vedono appena, oscurate sullo sfondo da un gruppo di uomini schierati in prima fila: tra loro Trump, oltre a dirigenti sportivi e allenatori dell’ateneo americano.



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La foto contestata e le reazioni L’immagine è stata condivisa da Margo Martin, assistente stampa di Trump, dopo la visita di alcune squadre universitarie ricevute alla Casa Bianca per celebrare i recenti successi NCAA. Sul fondo della foto, quasi nascoste, su una pedana rialzata, compaiono undici atlete: Anastasiia Lopata, Mai Nirundorn, Aysegul Mert, Sarah Branicki, Alexandra Vecic, Tatum Buffington, Guillermina Grant, Haley Gaudette, Sofia Rojas, Mell Reasco e Hayden Mulberry. In primo piano trovano invece posto Trump, il vicedirettore atletico Ford Williams, il direttore atletico Josh Brooks, il capo allenatore Drake Bernstein, l’associate head coach Jarryd Chaplin e l’assistente coach Will Reynolds. Una disposizione che ha acceso rapidamente le critiche sui social. Tra i commenti più noti quello della leggenda del tennis Martina Navratilova, che su X ha scritto: “Una foto vale più di mille parole…”. Leggi anche Gesù abbraccia Trump: nuovo post del presidente Usa su Truth

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