La Global Sumud Flotilla riparte per Gaza, nuova missione da Siracusa

Sono 38 le barche che, la sera del 22 aprile, sono arrivate dalla Spagna nel porto di Augusta, nel Siracusano. Le imbarcazioni spagnole si uniscono alle 25 italiane pronte a salpare. La partenza è prevista per venerdì 24 ma potrebbe slittare al weekend
Una nuova missione della Global Sumud Flotilla è pronta a salpare per Gaza. La scorsa notte sono arrivate al porto Xiphonia di Augusta, nel Siracusano, le 38 barche partite dalla Spagna per unirsi alle 25 imbarcazioni italiane già ormeggiate nella città siciliana. Oggi parte della flotta si trasferirà al porto di Siracusa: alcuni natanti resteranno però fermi ad Augusta a causa di urgenti lavori di manutenzione che al momento non ne consentono lo spostamento.
Partenza entro il weekend
Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, la flotta partirà alla volta di Gaza alle 8 di venerdì 24 aprile. Non è però escluso che la partenza possa essere rimandata a sabato o domenica. Fino ad allora, nel porto di Siracusa saranno ormeggiate un massimo di 15 barche mentre le altre resteranno al largo, tra cui l'imbarcazione di GreenPeace. In attesa di salpare, gli organizzatori hanno previsto una conferenza stampa sul molo della Marina e poi una serie di performance e concerti.
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Flotta più grande di quella dell’anno scorso
La Global Sumud Flotilla punta verso Gaza per "rompere il silenzio istituzionale, sfidare il blocco illegale e denunciare la complicità nelle guerre imperialiste e genocide". Secondo gli organizzatori le dimensioni della flotta superano quelle dello scorso anno. "La flottiglia supera ora le dimensioni dell'intera missione dello scorso anno, segnalando una crescente partecipazione internazionale e un'intensificazione della pressione civile per sfidare l'assedio illegale di Israele su Gaza".
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