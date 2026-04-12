Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Napoli, corteo per Gaza a sostegno della Flotilla

Cronaca

Centinaia di persone hanno partecipato a Napoli a un corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza con aiuti umanitari. La manifestazione ha attraversato la città fino al porto di Mergellina, dove sono ormeggiate le navi, tra bandiere e messaggi di solidarietà.

Prossimi video

Treni, stop all'alta velocità tra Firenze e Roma nel weekend

Cronaca

Palazzo Madama in blu per la Giornata del Parkinson

Cronaca

Omicidio Rogoredo, Cinturrino: "Dispiaciuto per Mansouri"

Cronaca

Guerra Iran, aerei a rischio, viaggiatori preoccupati

Cronaca

Allerta sensori su frana Petacciato, 50 evacuati a Salcito

Cronaca

Papa a governi: "Fermatevi! E' il tempo della pace"

Cronaca