Napoli, corteo per Gaza a sostegno della Flotilla

Centinaia di persone hanno partecipato a Napoli a un corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza con aiuti umanitari. La manifestazione ha attraversato la città fino al porto di Mergellina, dove sono ormeggiate le navi, tra bandiere e messaggi di solidarietà.
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