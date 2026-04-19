Sparatoria in Louisiana, otto bambini morti. Ucciso aggressore

La tragedia è avenuta dopo una sparatoria a Shreveport. Lo riporta la Nbc , sottolineando che anche l'aggressore è deceduto dopo un inseguimento della polizia. Secondo quanto riferito dagli stessi poliziotti, i colpi di arma da fuoco hanno raggiunto 10 persone, causando proprio la morte di otto bambini, di età compresa fra uno e 14 anni

Otto bambini sono morti negli Stati Uniti in seguito ad una sparatoria a Shreveport, in Lousiana. Lo riporta Nbc , sottolineando che anche l'aggressore è deceduto dopo un inseguimento della polizia. Secondo quanto riferito dagli stessi poliziotti, i colpi di arma da fuoco hanno raggiunto 10 persone, causando proprio la morte di otto bambini, di età compresa fra uno e 14 anni. "L'individuo responsabile, dopo aver lasciato la scena, è salito su un'auto ed è fuggito. Una pattuglia della polizia lo ha inseguito", hanno raccontato la forze dell'ordine. Durante l'inseguimento si è verificato anche uno scontro a fuoco e l'aggressore è stato ucciso, hanno confermato gli agenti.

I dettagli di quanto accaduto

La Nbc, nel dettaglio, segnala che gli agenti del dipartimento di polizia di Shreveport sono intervenuti nel blocco 300 di West 79th Street poco dopo le 6 del mattino, ora locale, in seguito ad una segnalazione di lite domestica. Il portavoce della polizia, Christopher Bordelon, ha descritto la scena del crimine come "estesa", comprendente due abitazioni nella zona e una terza in Harris Street, situata proprio nelle vicinanze. "L'individuo responsabile, dopo essersi allontanato da questo luogo, ha commesso una rapina d'auto nelle immediate vicinanze dell'angolo tra West 79th e Lynnwood. A quel punto, gli agenti di pattuglia della polizia di Shreveport hanno inseguito il veicolo", ha affermato Bordelon. Gli agenti, quindi, hanno sparato e ucciso il sospetto durante l'inseguimento, ha aggiunto Bordelon. La polizia non ha fornito, per il momento, nessuna informazione circa il sospettato.

Il killer

L'autore della sparatoria, dapprima in fuga, è stato braccato e neutralizzato dalla polizia. E' morto sul colpo e rimane per il momento il mistero sulle motivazioni di un crimine tanto efferato quanto scioccante che il sindaco della città, Tom Arceneaux, ha descritto come "una situazione tragica, forse la peggiore che abbiamo mai vissuto". I dettagli sulla scena del crimine rivelati dalla polizia in conferenza stampa fanno il resto: il fuoco è stato aperto in tre differenti luoghi, non lontani l'uno dall'altro. Gli agenti giunti sul posto hanno trovato i corpi senza vita.

Violenza domestica

Secondo il capo della polizia locale, Wayne Smith, alcuni dei bambini uccisi erano imparentati con il sospettato. Secondo una delle ipotesi più accreditate, la sparatoria sarebbe scaturita da violenza domestica. "Si tratta di una scena di vaste proporzioni, diversa da qualsiasi cosa la maggior parte di noi abbia mai visto", ha detto Smith stando ai media Usa. La polizia di Stato della Louisiana ha incaricato, intanto, gli investigatori della polizia di Shreveport di indagare. Nessun agente, è stato segnalato, è rimasto ferito nella sparatoria.

Ferita una donna legata al killer

Una delle due persone ferite nella strage in Louisiana in cui sono stati uccisi otto bambini sarebbe una donna legata al killer. Colpita alla testa da un proiettile, è in gravi condizioni. Lo riportano i media locali.

Johnson: "Tragedia straziante, vicini alla comunità di Shrevenport"

La sparatoria che ha causato la morte di otto bambin a Shreveport è una "tragedia straziante". Lo ha scritto via social il presidente della Camera dei Deputati degli Stati Uniti, Mike Johnson, che ha rappresentato Shreveport per quasi 10 anni. "Il mio staff è in contatto con le forze dell'ordine locali mentre emergono ulteriori dettagli", ha aggiunto. "Siamo vicini alle vittime, alle loro famiglie e ai loro cari, e all'intera comunità di Shreveport, con i nostri pensieri e le nostre preghiere in questo momento di immenso dolore. Siamo inoltre grati alla polizia di Shreveport, di Bossier e alla Polizia di Stato del Louisiana per la loro pronta risposta", ha scritto ancora Johnson.