Questa tornata elettorale potrebbe consegnare la vittoria all’ex presidente Rumen Radev, tra promesse di lotta alla corruzione e posizioni considerate vicine a Mosca. Dal 2021 il Paese ha avuto sette primi ministri, nessuno dei quali ha portato a termine un mandato completo
Dopo le elezioni in Ungheria, che hanno segnato la fine dell’era di Viktor Orbán, l’Unione europea guarda ora alla Bulgaria, chiamata alle urne oggi. Il voto potrebbe consegnare la vittoria all’ex presidente Rumen Radev, tra promesse di lotta alla corruzione e posizioni considerate vicine a Mosca. Sconvolta da incessanti crisi politiche e indebolita da coalizioni fragili, la nazione balcanica di 6,7 milioni di abitanti, dal 2021, ha avuto sette primi ministri, nessuno dei quali ha portato a termine un mandato completo, e le elezioni di questo fine settimana saranno le ottave in cinque anni. Le urne hanno aperto alle 7 di questa mattina e chiudono nel tardo pomeriggio, poi lo spoglio dei voti.
Radev, ex presidente e pilota
Due volte presidente, capo dell'aeronautica ed esperto pilota, Rumen Radev potrebbe essere il vincitore di queste elezioni. La promessa sua promessa è quella di una lotta senza sosta all'onnipresente "stato mafioso" che mina il Paese più povero dell'Ue. A inizio anno l'ex capo dello Stato ha deciso di chiudere anticipatamente il suo secondo mandato presidenziale, di creare un suo progetto politico battezzato "Bulgaria progressista" e di presentarsi all'elettorato promettendo di mettere fine al lungo periodo di instabilità politica che attanaglia la Bulgaria dagli anni della pandemia globale e che ha consumato inesorabilmente leader e partiti. Non è ancora certo, tuttavia, se l'ex pilota di caccia MiG-29, euroscettico e poco generoso in termini di sostegno all'Ucraina, riuscirà a sbloccare la situazione. Ma utti i sondaggi per ora lo danno vincente. Radev ha spesso adottato toni in linea con il Cremlino sulla guerra in Ucraina e ha criticato l’ingresso della Bulgaria nell’Eurozona, arrivando a definire l’Europa "culturalmente depersonalizzata".
Gli schieramenti e i possibili scenari
Guardando ai sondaggi, Radev è dato in vantaggio. La seconda forza politica - i conservatori di Cittadini per lo Sviluppo Europeo della Bulgaria (Gerb-Sds) - sono distanti circa 10 punti percentuali. Ancora più indietro i liberali di Continuiamo il Cambiamento (Pp-Db), seguiti dal Movimento per i Diritti e le Libertà (Dps-Nn), rappresentante della minoranza turca, e l'estrema destra di Rinascita. Tra le opzioni sul tavolo ci sono una coalizione con le forze riformiste e liberali - coerente sul fronte anticorruzione, ma fragile sul dossier ucraino e il posizionamento euroatlantico - oppure un governo di centro-sinistra, considerato sbocco "naturale" per Radev ma reso difficile dalla spaccatura tra Pb e varie forze minori, tutte ad alto rischio di rimanere escluse dal Parlamento.
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La folla esulta, ride e si abbraccia nella capitale ungherese. Per le strade della città si sentono cori e urla di gioia dopo che il premier uscente Viktor Orban ha ammesso la sconfitta. Alle prime proiezioni il boato della folla, poi tanta musica. 'Abbiamo liberato l'Ungheria, insieme abbiamo sostituito il regime di Orban, insieme ci siamo ripresi la nostra patria' ha detto il neo premier sventolando una bandiera ungherese mentre dagli altoparlanti risuona 'My Way' di Frank Sinatra