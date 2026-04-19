Questa tornata elettorale potrebbe consegnare la vittoria all’ex presidente Rumen Radev, tra promesse di lotta alla corruzione e posizioni considerate vicine a Mosca. Dal 2021 il Paese ha avuto sette primi ministri, nessuno dei quali ha portato a termine un mandato completo

Dopo le elezioni in Ungheria, che hanno segnato la fine dell’era di Viktor Orbán , l’Unione europea guarda ora alla Bulgaria, chiamata alle urne oggi. Il voto potrebbe consegnare la vittoria all’ex presidente Rumen Radev, tra promesse di lotta alla corruzione e posizioni considerate vicine a Mosca. Sconvolta da incessanti crisi politiche e indebolita da coalizioni fragili, la nazione balcanica di 6,7 milioni di abitanti, dal 2021, ha avuto sette primi ministri, nessuno dei quali ha portato a termine un mandato completo, e le elezioni di questo fine settimana saranno le ottave in cinque anni. Le urne hanno aperto alle 7 di questa mattina e chiudono nel tardo pomeriggio, poi lo spoglio dei voti.

Radev, ex presidente e pilota

Due volte presidente, capo dell'aeronautica ed esperto pilota, Rumen Radev potrebbe essere il vincitore di queste elezioni. La promessa sua promessa è quella di una lotta senza sosta all'onnipresente "stato mafioso" che mina il Paese più povero dell'Ue. A inizio anno l'ex capo dello Stato ha deciso di chiudere anticipatamente il suo secondo mandato presidenziale, di creare un suo progetto politico battezzato "Bulgaria progressista" e di presentarsi all'elettorato promettendo di mettere fine al lungo periodo di instabilità politica che attanaglia la Bulgaria dagli anni della pandemia globale e che ha consumato inesorabilmente leader e partiti. Non è ancora certo, tuttavia, se l'ex pilota di caccia MiG-29, euroscettico e poco generoso in termini di sostegno all'Ucraina, riuscirà a sbloccare la situazione. Ma utti i sondaggi per ora lo danno vincente. Radev ha spesso adottato toni in linea con il Cremlino sulla guerra in Ucraina e ha criticato l’ingresso della Bulgaria nell’Eurozona, arrivando a definire l’Europa "culturalmente depersonalizzata".

Gli schieramenti e i possibili scenari

Guardando ai sondaggi, Radev è dato in vantaggio. La seconda forza politica - i conservatori di Cittadini per lo Sviluppo Europeo della Bulgaria (Gerb-Sds) - sono distanti circa 10 punti percentuali. Ancora più indietro i liberali di Continuiamo il Cambiamento (Pp-Db), seguiti dal Movimento per i Diritti e le Libertà (Dps-Nn), rappresentante della minoranza turca, e l'estrema destra di Rinascita. Tra le opzioni sul tavolo ci sono una coalizione con le forze riformiste e liberali - coerente sul fronte anticorruzione, ma fragile sul dossier ucraino e il posizionamento euroatlantico - oppure un governo di centro-sinistra, considerato sbocco "naturale" per Radev ma reso difficile dalla spaccatura tra Pb e varie forze minori, tutte ad alto rischio di rimanere escluse dal Parlamento.